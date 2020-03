Urbanos en Coatzacoalcos saldrían de circulación por pandemia

Unidades de transporte público en la modalidad de urbano, podrían salir de circulación ante el bajo número de usuarios debido a la cuarentena de prevención por la pandemia del Coronavirus, informó Secundino Reynaga Romero secretario de la Alianza de Transportistas del Sur de Veracruz.

"Ahorita no va haber clases, mucha gente no va a ir a su trabajo, yo creo que vamos a tener que reducir algunas unidades, pero poniéndonos de acuerdo todos para poder prestar un servicio y que no anden muchas unidades también", comentó.

Indicó que concesionarios ya analizan esta posibilidad, al no contarse con equipos para sanitizar y desinfectar los camiones.

Explicó que los conductores deberán hacerlo de manera manual y con productos básicos, para evitar la propagación y contagio del COVID-19.

Resaltó que no cuentan con la capacidad financiera para comprar los equipos que les permita fumigar las unidades, como actualmente se realiza en el municipio de Orizaba, por lo que detalló que será una labor "titánica", el limpiar los asientos y los pasamanos de manera periódica.

"Lo de ahorita es decirles a los conductores que traten de traer las unidades más limpias, limpiar los pasa manos, que es una labor titánica, porque sería limpiar las unidades vuelta por vuelta, porque la gente cambia cuadra por cuadra", dijo.

Reynaga Romero consideró que, en la zona sur, aún no se aplican medidas sanitarias de limpieza como lo ha establecido la Secretaria de Salud a nivel federal.

En Coatzacoalcos existen alrededor de 600 concesionarios en la modalidad de urbanos.