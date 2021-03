UNTyPP conmemoran virtualmente el aniversario de la Expropiación Petrolera

A diferencia del sindicato mayoritario, este 18 de marzo la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) realizó un mitin virtual para conmemorar 83 Aniversario de la Expropiación Petrolera y no presencial como el que la disidencia hizo en Nanchital pese a la pandemia de Covid-19, el pronunciamiento general fue la del mantenimiento a refinerías y complejos petroquímicos.

El mitin coincidió con el 13 Aniversario de la Fundación de la UNTyPP y a casi un año de haberse despedido injustificadamente a 15 trabajadores en Coatzacoalcos, de los cuales sólo 13 aceptaron la reinstalación tras más de un mes de paro frente al Edificio de Pemex Corporativo. El acto simbólico y virtual inició con un minuto de silencio para sus compañeros fallecidos desde el año pasado por diferentes causas.

"El abandono de las refinerías que desde 2015 no recibieron mantenimiento con el objetivo de importar la mayor cantidad de gasolinas y diésel, provocó que las plantas dejaran de operar por falta de refacciones y mantenimiento. Estamos haciendo un gran esfuerzo por rehabilitarlas, pero no se nos proporcionan los recursos suficientes para lograrlo... Al Igual que las refinerías, las petroquímicas fueron abandonas no se les proporcionó mantenimiento,", señaló Silvia Ramos Luna, secretaria general de la UNTyPP, en su posicionamiento.

En su mensaje, Ramos Luna cuestionó los efectos adversos de la Reforma Energética aprobada en la anterior administración, que poco a poco se ha ido desarticulando tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

"Otro atraco de la reforma energética fueron las Temporada abiertas de Pemex Logística que puso a disposición de cualquier interesado, la capacidad disponible en su sistema de almacenamiento y transporte para que éste la utilice por un periodo determinado de tiempo. Afortunadamente este gobierno también detuvo esta barbaridad", comentó.

Entre las propuestas para salvar Pemex, Silvia Ramos añadió las de detener la privatización y revertir la transferencia de operaciones y renta petrolera al sector privado; reducir la carga fiscal en la empresa, reconvertir a Pemex en una sola empresa integrada, garantizar la capacitación a todos los niveles, además de recuperar la coordinación con la CFE para alcanzar el balance óptimo energético nacional.

También propusieron reactivar las brigadas de exploración y establecer una escuela de cuadros para la formación del personal involucrado en la toma de decisiones, además de la suspensión de la inyección de nitrógeno en Cantarell, KZM y Jujo-Tecominoacán, por el daño que ocasiona a la calidad y recuperación de los hidrocarburos.

Asimismo proponen priorizar la exploración de prospectos en tierra y aguas someras en la Cuenca del Sureste de México antes que las aguas profundas u otras cuencas.