unidades_del_transporte_chacalapa,_puntos_de_alto_riesgo_de_contagio

Unas líneas del documento enviado a esta redacción; "NO respetan lo que en un principio se dijo que no llevarían a personas paradas en la ruta y no es la primera vez que esto sucede, suben a personas de más, ¡Por favor detengamos el contagio!".

El 10 de julio, el dirigente de este medio de Transporte, Rubén Escobar Huervo, anunció que el primer paquete de estas unidades; "por cierto muy confortables", fue de veinte y que no trasladarían a personas paradas, todas sentadas.

Noticia Relacionada Detienen a conductor de autobús en Jáltipan tras chocar unidades

Pero al parecer los choferes no estarán enterados de las disposiciones del líder, porque a diario las unidades que cubre esta ruta llevan gente parada y como sardina, es decir con un servicio de cuarta categoria.