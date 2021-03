"Una vergüenza el Poder Judicial", Carranza afronta presunta orden de arresto

"Es una vergüenza que un Poder Judicial Federal emita una sentencia de esta índole hacia mi persona, sabiendo que yo también tengo mis derechos. Yo con gusto lo afronto de manera inmediata, yo no tengo miedo ni temor a ello, pero se me hace una vergüenza que un Poder Judicial se preste para esto, a eso se le llama corrupción", indicó el alcalde del municipio, Víctor Carranza Rosaldo en relación a la presunta orden de arresto en su contra y del cabildo, por el probable incumplimiento de un laudo laboral del Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Trascendió que el arresto corresponde a 10 horas como medida de apremio a todos los integrantes del cabildo, al no pagar la cantidad de 1 millón 300 mil pesos aproximadamente, de indemnización.

"Saben muy bien que el presupuesto tiene sus reglas, no es nada más porque un juez me dictamina una sentencia tendremos que estar dejando de hacer obras para proyectar el pago de esta índole y no, así no es porque entonces provocamos otras faltas administrativas como funcionario público", reiteró.

En este sentido, comentó que son más de 40 laudos laborales que tiene el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, los cuales son derivados de administraciones municipales anteriores.

Aunque no especificó la situación por las que se presentaron las demandas laborales, dijo que son tanto de ex trabajadores sindicalizados y de confianza.

"Son laudos que desafortunadamente otras administraciones no hicieron su debida defensa y sobretodo que efectivamente un trabajador fue violentado y en su momento nadie hizo anda, eso es lo curioso de todo esto", refirió.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, aclaró que en la sesión de cabildos celebrada el 22 de febrero del presente año, se aprobó el pago del laudo en mención, el cual corresponde a un trabajador despedido en el 2013, sin embargo la notificación fue entregada fuera de tiempo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Es por ello que la programación del pago se hará del conocimiento por parte de la administración municipal a la autoridad competente, sin que tuviera lugar a una sanción legal en contra del cabildo, únicamente una multa simbólica que será solventada.

Esto lo declaró en el arranque de obra de rehabilitación del alumbrado público en la calle Faro, de la colonia Puerto Esmeralda, al poniente de la ciudad.