Una madre en tiempos del Covid-19: Todos los días sale a ofrecer sus productos

Todos los días Eleodora Jiménez Hernández, comerciante de masa y tamales viaja desde Cosoleacaque hasta Coatzacoalcos para ofrecer sus productos y llevar el sustento al hogar.

Sin importar las inclemencias del tiempo los siete días de la semana se levanta a las 04:00 horas para llegar a la ciudad y en punto de las 06:00 horas colocar su pequeño puesto de tamales sobre el callejón Brunet ubicado en la zona centro de este municipio.

Aún en tiempo del Covid-19 la señora Eleodora tiene que salir a ofrecer sus alimentos y buscar el pan de cada día para alimentar a sus tres hijos; una estudiante de universidad, otra de preparatoria y un joven con discapacidad de 15 años de edad.

"Yo vengo de Cosoleacaque, todos los días viajo y transbordo, mis hijos dependen de mi y más que nada ya me llegó el recibo de luz y agua y aunque ha bajado mi venta tengo que luchar para poder pagarlo así como las mensualidades de mis hijas. Yo le preguntaba a los de comercio que porque no cerraban Coppel, ahí hay cosas innecesarias que comprar, nosotros estamos trabajando al día y luchando... espero en Dios que no nos pase nada, pero la vida nos la da Dios y el nos la quita", expresó.

Aunque actualmente las ventas han bajado considerablemente, las calles en el primer cuadro de la ciudad han sido cerradas, y la fase 3 de contagios del Coronavirus la pone en riesgo, no puede quedarse en casa, el amor de madre le dan la fuerza y la motivan a continuar luchando.

"Tengo tres hijos, uno en la universidad, en la prepa y mi otro niño es discapacitado los tres los mantengo yo. La mera verdad estamos viviendo una situación muy dura pero aquí estamos.... por eso es que aquí sigo luchando, vendo tamalitos de elote con carne, chanchamitos, masa colada, pozole. Yo solita cargo todo, no saco mucho pero unos 200 o 300 pesos si saco y eso lo llevo para el sostén de mis hijos", dijo.

Este 10 mayo fecha en la que muchas madres se quedan en casa y son consentidas por sus hijos, o simplemente tienen la fortuna de no exponerse a ningún contigo, hay quienes deben salir a las calles a trabajar para poder llevar el alimento al hogar.

" Muchas felicidades por ser el Día de las madres, seguimos luchando porque no solo yo padezco de esto si no también varias compañeras que también andan al día, hay días que hay y otros que no. Pero por lo menos tenemos que llevar algo para el sostén del hogar, todo por mis hijos y aquí seguiré luchando por ellos", finalizó.