Una bacteria cambió la vida de Arnoldo de la noche a la mañana

"Es terrible lo que estamos viviendo, no encuentro algo positivo en la vida, a veces comemos una sola vez al día, tengo anemia, lo que nos ha ayudado es que vienen algunos amigos de la iglesia a orar, pero saber que mi madree está en cama y mi hermana en terapia te destruye moralmente", fueron las palabras de Arnoldo Hernández Castro.

Tenía un futuro prometedor, lleno de logros profesionales e incluso una vida cómoda y alejada de necesidades, sin embargo, la vida de Arnoldo Hernández Castro, Médico Cirujano Dentista, cambió rotundamente al contagiarse de una bacteria pseudomona que lo dejó postrado en una cama y lo llevó a tocar fondo.

Desde hace mas de cinco años vive encerrado en las cuatro paredes de su habitación, sin poder levantarse de la cama, sin ver una pueta de sol, sin realizar las actividades necesarias para el ser humano como bañarse, mover las piernas, e incluso cortarse las uñas por sí mismo.

Su desgracia se originó a consecuencia de un par de varices que se encontraban expuestas por donde se introdujo la bacteria ocasionándole "Hipertrofia ventricular" también llamada "Hipertrofia cardíaca", es una enfermedad que consiste en un aumento del grosor del músculo cardíaco, y polineuropatía que puede presentar pérdida sensitiva, debilidad muscular o una combinación de ambas.

¿Cómo se contagió de esta bacteria?

"Yo laboraba en un hospital como manejador de alimentos, no estaba ejerciendo aun lo que estudié y tuve que entrar así, mi función era llevar el alimento a los pacientes, en una de esas ocasiones me tocó subir a Medicina Interna donde están las personas infectocontagiosas y debíamos entrar muy bien protegidos, desgraciadamente yo pasé por alto que tenía dos venitas abiertas localizadas en el tobillo y por ahí entro la bacteria", recordó.

¿Cuáles fueron las primeras señales de esta enfermedad?

"Pasaron varios meses y empecé a sentir debilidad en mis piernas a tal grado que un día al levantarme se me doblaron las piernas y caí de rodillas al piso y me empezó a pasar seguido a tal grado que ya no pude ponerme de pie", explicó.

SE QUEDÓ EN LA POBREZA Y EN EL OLVIDO DE SUS AMIGOS

Esta enfermedad no solo le quitó la oportunidad de seguir ejerciendo como odontólogo particular, organizando congresos médicos nacionales e internacionales, también lo dejo en la pobreza.

En el proceso en el que trató de agotar todos sus recursos y ahorros que con mucho esfuerzo logró... se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos, así como amigos a los que consideraba como parte de su familia, llegándose a refugiar en el alcohol.

¿Cómo fue este proceso?

"Los primeros meses de mis patologías, todos los días me bebía ocho cervezas de lata, diarias... lo estuve haciendo como tres o cuatro meses seguidos hasta que ya no tenía para comprar, muchos de mis amigos de años se alejaron, otras más se quedaron, pero en el ámbito de la salud y de la economía quedé destrozado", agregó.

¿Cómo era su vida antes de esta enfermedad?

"Maravillosa, llegué a ser director de relaciones públicas de la Asociación Dental de Coatzacoalcos, organice muchos eventos en el ámbito dental, organice congresos mundiales, fui dirigente de la Asociación Dental Mexicana, mi estatus social-económico y cultural se vino abajo", expresó.

ARNOLDO Y SU FAMILIA VIVEN UNA SITUACIÓN CRITICA

Arnoldo Hernández Castro, vive en un departamento ubicado sobre la calle 16 de Setiembre entre la avenida Miguel Hidalgo y Malpica, comparte techo con su madre una persona de 87 años, quien actualmente padece de una fractura en la cadera y le imposibilita moverse y de su hermana quien sufre de insuficiencia renal crónica y hace apenas unos días fue catalogada como paciente con hemodiálisis peritoneal.

"No tenemos muchas amistades, desgraciadamente en la pobreza y en la enfermedad es cuando uno conoce a los amigos, y ahorita veo las verdaderas amistades el saber que hay personas altruistas que abren su corazón y nos apoya", comentó.

La situación de esta familia se ha recrudecido al pasar de los años, han tocado las puertas de varias instituciones de gobierno y privadas para poder lograr que no sólo sea una ayuda momentánea, sino que puedan ser ellos autosuficientes y tengan la oportunidad de vivir de la

manera más digna posible.

A sus 47 años Arnoldo desea levantarse de esa cama, retomar su vida y luchar para sacar adelante a su madre y hermana, pero sobre todo recuperar los años que ha pasado postrado mirando las paredes de su habitación.

Quienes deseen apoyar a esta familia pueden hacerlo con despensa, alimentos que contribuyan a una dieta saludable, productos de higiene personal, apoyo económico para pagar agua, luz y renta, pero lo más importante la donación de medicamentos como Gabapentina de 300 mg, Tecxifil de 400 mg, Diclofenaco de 100 mg, Metoprolol de 100 mg, Lexotan de 3 mg, Omeprazol, complejo B, inyectado o tomado.

Para hacer llegar apoyos puedes comunicarte al número 9212123128, 9212662918.