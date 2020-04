Un taxista entre los 10 casos de Coronavirus en Coatzacoalcos

El último de los 10 casos confirmados de Coronavirus en Coatzacoalcos por la Secretaría de Salud (SS) estatal podría tratarse de un taxista que fue contagiado por un pasaje.

De manera anónima un trabajador del Hospital Regional 'Valentín Gómez Farías', informó sobre el resultado positivo que arrojaron los exámenes clínicos que le fueron practicados al chófer, quien días previos tuvo los síntomas asociados al virus.

El trabajador pidió el anonimato por temor a represalias laborales, sin embargo, decidió hacerlo público, ya que tiene preocupación porque la población hace caso omiso de poner en práctica las distintas medidas de prevención para evitar contagios, que van a la alza.

"Quiero comentarte por que se vienen días difíciles y la gente en coatza sigue en la calle como si no les fuera a pasar nada, y el virus lo tenemos más cerca que nada un taxista salió positivo a COVID-19, te imaginas a cuantas personas no contagió", apuntó, en mensajes vía WhatsApp.

Reveló que el resultado de los exámenes en el nosocomio le fueron dados a conocer el jueves, y es un caso que causó consternación entre el personal especializado, por todo los casos que se prevén en próximos días.

Ya que señaló la gente no aplica la 'Sana Distancia', y sale a la calle sin usar cubrebocas.

"Que la gente entienda que debe usar cubrebocas, que no debe salir a la calle si no tiene por que hacerlo, si sale, pues que se cuiden, esto sí existe, es real y si coatza no se cuida y acata las medidas va a haber muchos muertos en las siguientes semanas", añadió.

Reiteró su preocupación, ya que la población omite cada una de las medidas sanitarias y salen a la calle a realizar diversas actividades sin temor alguno.

"Andan corriendo en el Malecón como si nada, al super va toda la familia, siguen haciendo fiestas; todos amontonados en todas partes mercados, calles, etc", puntualizó.

Es preciso mencionar que en la conferencia vespertina de actualización de casos de COVID-19 del jueves que brinda a diario la SS estatal, confirmó el décimo caso en Coatzacoalcos que se presume se trató del taxista, además existen 80 más sospechosos.