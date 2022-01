Un amor de internet la dejó varada en Coatzacoalcos; anhela regresar a España

La dama de 54 años de edad, abandonó su empleo y a su familia para cruzar el Atlántico y llegar a Coatzacoalcos, Veracruz, donde se encontraría con el hombre que le declaró su amor y me prometió iniciar una vida juntos.

Sin embargo, una vez en el aeropuerto Canticas éste nunca apareció y desde entonces, 10 años después, no ha podido regresar a la península ibérica.

"Todavía dijo que me iba a esperar en el aeropuerto de Canticas pero nunca llegó, esto ocurrió un 22 de diciembre de hace 10 años", señala.

"Mantuvimos una relación por Facebook durante 3 años, me enamoró porqué me hablaba bonito, cosas como de "mi cielo, mi amor" que no dicen los españoles, que son fríos y eso me gustó" dijo María del Pilar Molano Fernández.

Ana María nunca conoció al hombre de quien se enamoró detrás de un perfil de facebook, que al saber que había llegado a Coatzacoalcos la bloqueo de todas los medios y jamás supo de su paradero.

"Allá está mi hija y mis hermanos pero no me quieren ayudar, porque yo me vine sin pensar, están enfadados, me dijeron que no me viniera, no tengo contacto con ellos ", afirmó.

De piel blanca, pelo rubio por el tinte, con lágrimas en los ojos la española pide ayuda a la población para poder arreglar sus papeles el pasaporte y conseguir dinero para el boleto de avión a España que rondará cerca de los $30 mil pesos, asegura.

"Estoy cansada, ya tengo miedo de enfermarme, todo esto es luchar y luchar" manifiesta en entrevista mientras se muerde los labios como queriendo aguantarse las ganas de llorar.

SOBREVIVE CON LA VENTA DE GOLOSINAS

En Coatzacoalcos María del Pilar ha sufrido en carne propia el dolor y sacrificio que realizan los migrantes en varias partes del mundo en busca de un mejor nivel de vida, aunque ella dejó su tierra por amor.

Una familia la adoptó y gracias a ellos no le falta techo. "Vivo en la calle Bellavista 1617 casi esquina Úrsulo Galván, ellos me adoptaron", indica.

Aquí ha tenido que emplearse en varios restaurantes de Coatzacoalcos para poder ganar algo de dinero y mantenerse a lo largo de estos dos lustros.

"He trabajado en todo lo que me ha salido, en restaurantes de mariscos como Juan Chinchoncha, El Mero Mero o en La Picadita Jarocha, ahí hice de todo, lavatrastes, limpieza", cuenta con un cubrebocas negro que baja para hablar.

UNA AEROMOZA PERDIÓ LAS ALAS Y CAYÓ LENTAMENTE

De tez blanca, cabello rubio y con acento marcado al viejo continente, María del Pilar Molano habla Francés, Ruso, Alemán y Catalán, pero parece que nada a servido para poder regresar a su país de origen.

María del Pilar, últimamente se ha dedicado a vender dulces en el malecón e incluso en las cercanías al palacio municipal.

Deambula por las calles esperando algo de venta que le ayude a llevarse algo de dinero para comprar alimentos.

"La economía está muy mal y cada vez es más complicado vender dulces, la venta esta muy mal, he querido ahorrar pero tengo que comer, tengo que vestirme", afirma mientras carga una pequeña bolsa café que cruza su cuerpo.

María del Pilar cuenta que en España trabajaba de aeromoza para la línea aérea Iberia, ganaba bien, no tenía de qué preocuparse, sin embargo el amor le cambió su vida y la convirtió en un infierno.

EL AMOR POR FACEBOOK, UNA MALA EXPERIENCIA

Con su historia María del Pilar busca ser ejemplo también para todas aquellas mujeres que de manera incauta confían en las redes sociales para buscar el amor de su vida.

"Yo les digo que no se fíen mucho de las redes sociales, yo lo digo por experiencia y que es mejor conocerlo en persona" sentencia.

Hoy María del Pilar busca ayuda para poder sacar su pasaporte y comprar su boleto de regresó a España y olvidar la mala experiencia de amor que vivió en por las redes sociales.