Tutti perdió un ojo tras crisis nerviosa por pirotecnia

Tutti es una perrita chihuahua de siete años que perdió un ojito a causa del ruido que provocan los cohetes, actualmente se recupera satisfactoriamente tras las atenciones médicas y cuidados de su dueña.



Durante los festejos de fin de año y en la quema del tradicional viejo, la perrita sufrió una crisis de nervio que le provocó que su ojito izquierdo se saliera del párpado y aunque fue revisada por un veterinario fue imposible rescatárselo.



Claudia Romero dueña de tutti explicó que para no dejarla encargada, se la llevó de viaje al Istmo de Tehuantepec, donde pasó esas fechas en compañía de su familia, pero nunca se imaginó lo que le ocurría a su perrita.



Cuando iniciaron con la quema de la pirotecnia, los perritos que tenían en casa salieron corriendo, lo que provocó que tutti se asustada y comenzara a ladrar, ocasionándole desprendimiento de la retina y que se le brotara el ojo del párpado.



"Allá como hay mucha pirotecnia todos los perros se ponen nerviosos, entonces la perra se metio al corredor donde yo tenia a las mías, no vi bien como pasaron las cosas pero supongo que al entrar la perra al corredor tutti se le aventó o le ladro, yo las tenia amarraditas y de repente escuché que lloro feo y salí corriendo, la supervise y no le vi ninguna mordida pero al verle la cara noté que se le habia salido el ojo y pues no pudieron salvárselo", explicó.



Para Claudia Romero fue difícil encontrar a un veterinario el día 1 y 2 de enero, por lo que la perrita mantuvo el ojo expuesto durante esos dos días y aunque le aplicaron medicamento la inflamación no cedía.



"Para acabarla de amolar fue el primero de enero y no encontré a ningun veterinario, contacté al que la atiende y ya me indicó lo que tenía que hacer, le puse medicamento pero no le bajó la inflamación, estuvo dos dias con el ojo expuesto y ya no se pudo hacer nada, solo quitaron", comentó.



Lamento que la ciudadanía ignore las recomendaciones y lastime a las mascotas con el ruido de la pirotecnia, pues dijo qué hay otros que desafortunadamente se mueren hasta de un infarto.