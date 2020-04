Tripulantes de MMM varados sin salario ni protección

En riesgo por contraer Coronavirus e indefensión laboral se encuentran 64 trabajadores de dos plataformas de la empresa Mantenimiento Marino de México (MMM) varados desde febrero de 2019 en el muelle de Pro Agroindustrias, a quienes el consorcio Grupo R, al que pertenece MMM, no les paga desde la primera quincena de abril.

"Se supone que las plataformas no pueden quedarse sin personal... estábamos haciendo cambios de guardia periódicamente... Desde diciembre para acá nos fallaron con el aguinaldo, estuvimos peleando con la Profedet federal hasta que nos lo dieron a fines de febrero, hasta que nos llegaron a fallar con la quincena, denunciamos con Profedet y la pagaron, pero otra vez se atrasaron... llevamos la primera de abril, se presume que no van a pagar la segunda quincena de abril", indicó el trabajador

En anonimato, revelaron a Diario del Istmo que se trata de dos plataformas semi-sumergibles (Semi-1 y Semi-2) a las que presuntamente Petróleos Mexicanos (Pemex), canceló los contratos ante la falta de recursos, sin embargo, MMM les requirió a los tripulantes continuar ahí para dar mantenimiento a las embarcaciones.

"Llegamos aquí sin contrato, nos mandaron a amarrar en febrero de 2019, al principio no fallaban con la quincena ni con la comida, luego despidieron a los de construcción y despidieron a mucha gente, nada más nos quedamos nosotros los tripulantes, supuestamente somos de confianza...(MMM) no tienen contrato ya y se supone que la vendieron con una compañía hindú ", señaló uno de los empleados.

Es preciso mencionar que MMM es una empresa conjunta con Halliburton-KBR, sin embargo, el trabajador aclaró que la empresa que les paga y se encarga de la logística es Asesoría Gerencial de Recursos Humanos, que también forma parte del Consorcio con Grupo R, petrolera que es propiedad de José Ramiro Garza Cantú, a su vez dueño del periódico La Razón e involucrado en el escándalo ´Panamá Papers´.

"Desde hace casi más de un año se acabó el contrato... dábamos mantenimiento a las plataformas fijas de la Sonda de Campeche (para Pemex), porque ya no había contrato nos mandaron al muelle (en Pro Agroindustria)... (dicen) que no tienen dinero para que nos liquiden... nosotros creemos que por la pandemia se está atrasando un poco (la denuncia en Profedet), pero la familia pide dinero y no tenemos", citó.

Y es que en plena pandemia de Coronavirus, al ser Coatzacoalcos una de las ciudades con 22 casos confirmados, ni MMM ni Asesoría Gerencial de Recursos Humanos les proporcionan gel antibacterial, guantes y cubrebocas, incluso, este viernes será la última vez que les den el servicio de cena para quedar abandonados a su suerte.

"Nada más sacaron una hoja en donde llenábamos si habíamos tenido tos, si habíamos tenido gripa, y ya contestábamos, le dábamos la hoja a los vigilantes de la caseta de entrada al muelle y ya con eso... no tenemos nada de eso, ni cubrebocas, ni gel", puntualizó.