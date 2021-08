Tres niños perdieron batalla contra el cáncer en el último bimestre

“Tenemos tres decesos ya en este año, habíamos cantando victoria que habían pasado seis meses que no teníamos ninguna bajas, esperamos que esta cifra así se mantenga, ahorita seguimos en la cifra de los 70 casos activos como en vigilancia de niños con cáncer”, comentó.

La cifra es contabilizada del número de pacientes que son atendidos en el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías”, donde les brindan los tratamientos de quimioterapia, posteriormente son albergados en Casa de Amor para su descanso y recuperación.

Cuestionada sobre la escasez de medicamentos cómo se registra en la ciudad de Veracruz Puerto, la entrevistada negó que en Coatzacoalcos exista este problema, pues afirmó que la Secretaria de Salud abastece de los fármacos exactamente a los pacientes que se tienen registrados.

“Yo no tengo de mi conocimiento que exista un desabasto de medicamentos en relación al hospital comunitario, lo que yo he mencionado en algunas ocasiones es que los medicamentos llegan de manera exacta tal cual para los pacientes que están registrados, pero gracias a dios nosotros no tenemos esta cuestión”, dijo.

HOSPITAL SATURADO POR CASOS DE COVID-19

Ante una ocupación del 80 por ciento de paciente por Covid-19, Monserrat González apuntó que hasta el momento no les han mencionado que el “Valentín Gómez Farías”, pretenda suspender otros servicios.

Destacó que los niños con cáncer no puedes retrasar sus tratamientos oncológicos, toda vez que esto les complicaría aún más su estado de salud.

“El cáncer no tiene cuarentena, el cáncer no tiene la oportunidad de parar la vida, los tratamientos no son una opción a qué cesen por la cuestión sanitaria y es totalmente peligroso porque las familias salen de sus hogares para llegar al hospital y se exponen al tomar el transporte público”, finalizó.