Tratan de subsistir con la venta de cubrebocas, gel antibacterial y caretas

La venta de cubrebocas, gel antibacterial y caretas, se ha convertido en el negocio de algunas personas para poder subsistir durante esta contingencia sanitaria.

Alan Yair Gallegos llevaba 10 años comercializando bolsas para damas y mochilas, pero la pandemia del covid-19 lo obligó a dar un giro radical para sostener a su familia.

A bordo de su coche, recorre los municipios del sur de Veracruz ofreciendo este producto, que hoy en día se ha vuelto esencial para la población.

"Siempre me he dedicado al comercio, pero anteriormente me dedicaba a la venta de bolsas o mochilas, pero debido a la situación hemos tenido que cambiar de giro, ahora hemos estado vendiendo cubrebocas kn95 que es lo que recomiendan los doctores", comentó.

Acompaño de sus amigos se instaló sobre la zona costera de Coatzacoalcos, colocó algunos carteles y comenzó a vender los cubrebocas.

Y es que la venta de bolsas y mochilas disminuyó hasta en un 80 por ciento, por lo que hizo uso de sus ahorros para invertir en un nuevo negocio que le fuera redituable en estos días.

"Hemos estado adaptándonos a esta situación, porque con las bolas nos había bajado un 80 por ciento las ventas, tengo mis hijos y mi esposa, hay que llevar el sustento", explicó.

El joven y su familia soportaron dos meses de encierro, pero la necesidad los obligó a salir de casa pese a que la ciudad es uno de los municipios con más casos positivos y decesos por Covid-19.