tras_trabajos_de_mantenimiento_de_cfe,_nanchitecos_esperan_mejoras_en_el_servicio

Derivado de estos trabajos que fueron anunciados este mismo día, generó comentarios y molestia de la población al señalar que pese a lo que hagan los problemas continúan.

La población espera que los trabajos den un buen resultado disminuyendo con esto los apagones, los cuales se prologan por horas, generando afectaciones al comercio con la pérdida de mercancía, así como a la ciudadanía al descomponerse los alimentos.

"Ojalá sirva de algo por qué siempre están haciendo, que dicen que, arreglando las líneas, y siempre hay apagones, afectando a toda la ciudadanía, esperemos que de algo sirva esos trabajos que hacen", dijo Silverio Pérez Cameras.

La ciudadanía continuamente ha manifestado quejas debido a los desperfectos que el servicio presenta, sobre todo al presentarse clima lluvioso de inmediato se registran los apagones.

"No puede ser, pinches mantenimientos que no sirven para una chingada la luz se ira si hay mal tiempo, se va si hay calor de plano no tienen vergüenza", dijo Ñejo Carrillo.