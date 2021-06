tras_sufrir_accidente,_vende_flores_de_tela_para_costear_medicamentos

"La falta de empleo me obligo a emigrar a otro estado, sin embargo hace unos meses un accidente me marco la vida y me dejo postrado en una silla de ruedas, a raíz del accidente sufrí fractura en la pierna derecha, perdí el conocimiento, pero las redes sociales fueron la herramienta para que mi familia conociera mi paradero y situación porque me encontraba en calidad de desaparecido", comento José Sánchez.

Añadiendo, desde hace tres meses estoy postrado en una silla de ruedas, desempleado, pero a través de las redes sociales tuve la oportunidad de aprender a elaborar flores de tela para apoyar a mi familia con los gastos de los antibióticos y analgésicos que me ayuden a minimizar los dolores de la lesión porque me pusieron clavos.

Si usted tiene a bien apoyar a José con la compra de sus flores, floreros podrá realizarlo al siguiente número telefónico 9211514570, donde atenderán cualquier pedido.

