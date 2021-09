tras_saldar_laudo_laboral,_parten_de_coatza_las_plataformas_del_grupo_r

Es preciso mencionar que estas plataformas semisumergibles llegaron a Coatzacoalcos en febrero de 2019, donde quedaron varadas ante la falta de proyectos en la Sonda de Campeche, sin embargo, en abril de 2020 la empresa dejó de pagarles a los entonces 64 empleados, lo que los llevó a acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador (Profedet), pues ya había antecedentes de atraso con quincenas y aguinaldo.

"No las dejaban salir porque se metió un documento hace como tres semanas y ya no pudieron, porque mandamos muchos correos al almirante de Capitanía, a la Secretaría de Marina en México, a todas las secretarías y al parecer nos hicieron caso", expresó Toache Ruiz.

Noticia Relacionada Se intensifica el secuestro a migrantes en zona sur de Veracruz

En efecto, el 20 de agosto la Capitanía de Puerto de Coatzacoalcos recibió el oficio oficio JE3/14-07-2021/0118 de la Junta Federal de Conciliación y Abitraje 3, que impedía a MMM dejar partir las plataformas, por lo que no se les proporcionaría servicios de pilotaje para maniobras de desatraque, enmienda o zarpe.

"Grupo R ya no las quería, se iba a quedar con ellas KBR, el Grupo R tiene muchos problemas, hay muchos trabajadores que no les están pagando, hay amigos que tienen seis meses que no les están pagando... con nosotros el pleito duró año y medio, pero no se nos pagaron salarios caídos, llegamos a un acuerdo para liquidación que se llegó con la empresa de un 40% de la suma que me correspondía... ya para salir de esto la mayoría aceptó", detalló Luis Felipe Toache.

El consorcio Grupo R es propiedad de Ramiro Garza Cantú, quien enfrenta problemas con el fisco, mientras que MMM es una empresa conjunta con Halliburton-KBR, sin embargo, era otra la que les pagaba: Asesoría Gerencial de Recursos Humanos, que también forma parte de Grupo R.

Semi 2 fue la primera plataforma en partir de Coatzacoalcos alrededor de las 18:00 horas del martes, mientras que la Semi 1 lo hizo alrededor de las 07:00 horas del miércoles; ambas van al puerto de Mobile, Alabama, en Estados Unidos.

DUEÑO CON PROBLEMAS ANTE EL SAT

En mayo de este año Garza Cantú fue intervenido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con embargo en sus cuentas bancarias tras incumplir en seis contratos con Petróleos Mexicanos con un valor de más de 16 mil millones de pesos, a la que se suman las demandas por falta de pago de decenas de trabajadores.