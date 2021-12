tras_hechos_violentos,_piden_a_la_guardia_nacional_en_tatahuicapan

Dichos hechos violentos ocurrieron el fin de semana y han provocado la inconformidad de la población, ya que para ingresar a la cabecera hay mucha vigilancia de la Policía Municipal, por lo que señalan que no es posible que dicha corporación no se haya dado cuenta de la presencia de este comando armado, que no solo ingresó a la cabecera, sino que logró llegar hasta la localidad de Benigno Mendoza.

Se menciona que en el domicilio estaba el contratista y que junto con su familia logró ponerse a salvo.

Este hecho provocó la inconformidad de ciudadanos porque evidencia la falta de seguridad o complicidad de la Policía Municipal y exigen la entrada de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano, antes de que el crimen organizado se adueñe de Tatahuicapan, como ha ocurrido en otros municipios.