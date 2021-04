Tras fraude en Cofisur, Martínez Escudero se lanza como candidato en el PT

Reapareció Pedro Martínez Escudero... De la misma manera: virtual, ahora para presentarse como candidato a la diputación Federal por el distrito 11 en el Partido del Trabajo (PT), siendo su suplente Anselmo Secundino Diego, quien comenzó la rueda de prensa del arranque de campaña, dejando entrever que teme ser detenido pese a que no prosperaron cinco demandas en su contra.

"Les estaremos informando cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra situación...no estamos en contra de la 4T, somos parte de la 4T, somos parte de la coalición ´Juntos Haremos Historia´ en Veracruz´", externó el otrora presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Financiera del Istmo (Cofisur), respecto de la coalición que no existe, al menos en el distrito de Coatzacoalcos.

En rueda de prensa ofrecida por el coordinador distrital del PT, Guillermo López Ríos y el suplente del candidato, Anselmo Secundino, explicaron que Martínez Escudero no tiene impedimentos legales para ser candidato, pero no confían en el actuar de las autoridades, razón por la que de nueva cuenta y con varios problemas de conexión, la presencia de éste fue virtual.

"Lamentablemente vivimos un Estado de Derecho, medio que no está muy bien, medio chueco, yo tengo ya la protección, todos los delitos legales ya prescribieron, pero no dudamos que alguien cometa algún abuso por ahí, pero andaremos con mucho cuidado, no le tengo miedo a la justicia, porque el derecho nos asiste siempre, esto que pasó en Cofisur fue un abuso de autoridad", expresó Pedro Martínez.

Sin dar a conocer propuestas más que la de ser la voz de los ciudadanos en San Lázaro, es como finalizó la conexión de Pedro Martínez, quien pese a la existencia de 23 mil defraudados en Cofisur, pidió a las demás financieras involucradas en demandas, sumarse a su campaña.

Por último, Anselmo Secundino agregó que la campaña se hará cuidando los protocolos sanitarios, pero que no será presencial los 60 días y que probablemente será en sábados y domingos cuando Martínez Escudero haga su aparición presencial.