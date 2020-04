Transportistas afectados por la pandemia; no les alcanza para cubrir la cuenta

La pandemia del SARS COV2 ha generado diversas afectaciones entre la población, donde para evitar una mayor propagación de la enfermedad, la principal recomendación es permanecer en casa y por ello los usuarios para el servicio público en sus modalidades de urbanos y taxis ha disminuido.

En el servicio urbano se desplomó más del 50 por ciento que se presentó en la primer quincena, mientras que en la modalidad de taxis, muchos conductores han dejado las unidades.

En este servicio, donde algunos tenían cuentas de 360 por día, algunos bajaron para dar 160, ya que no hay pasaje.

"No hay escuelas, no hay servicios en iglesias, no hay 'cerillitos' o empacadores, por lo que se redujo considerablemente la cantidad de usuarios de antes", mencionó Carlos Martínez, ruletero de la ciudad.

Si bien ha bajado el precio de la gasolina, pero como hay muy poco pajase y muchas unidades, es mayor la oferta que la demanda en este sector, lo que se aprecia claramente en el centro de la ciudad donde permanecen las largas hileras de vehículos de alquiler esperando a usuarios.