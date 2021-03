Transporte Público 'ahuyenta' a taxistas piratas de Mecayapan

Oficiales de Transporte Público llegaron este jueves al punto conocido como "desviación de Tonalapan", con la finalidad de ahuyentar a los taxistas piratas de lo que se han quejado los taxistas y mixtos rurales de la comunidad de Huazuntlán, pero fue momentáneo y hasta con un incidente de "atraco".

Resulta que los oficiales de la jurisdicción del delegado Godofredo Alor Abad, llegaron para apoyar a los taxistas y mixtos rurales representados por Ernesto y Hermilo González Hernández, respectivamente, quienes también momentáneamente quitaron un retén que tienen instalado en dicha desviación.

Y precisamente en el corto tiempo que estuvieron los oficiales en dicha desviación, pasó el taxista Martín Jiménez Martínez, de la ciudad de Jáltipan, que llevaba su tarjeta de circulación vencida.

El trabajador del volante dijo que no contaba con los cinco mil pesos que le pedían los oficiales para no llevar su unidad al encierro, pues solamente tenía quinientos pesos que no aceptaron, terminando el taxi en un encierro de la ciudad de Acayucan.