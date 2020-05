Transporte fluvial no respeta medidas sanitarias preventivas

Ciudadanos de Villa Allende continúan quejándose ante la falta de medidas preventivas por la cooperativa del servicio de lanchas que conecta a la congregación con Coatzacoalcos.

Los habitantes señalaron que los empleados de este transporte fluvial no respetan la cantidad de pasajeros que se acordó con las autoridades sanitarias a fin de mantener la sana distancia entre los pasajeros.

Desde un principio se anunció que solo se permitiría el acceso a 20 personas, ocupando un asiento y dejando libre el de aún lado pero ésto no se ha respetado, agregando a cinco pasajeros más, cada que sale una lancha.

" Marcaron los asientos para que se siente una persona si y una no, se supone...Pero ahorita que cruce me di cuenta que rebasan el numero de pasajeros y la gente tiene que sentarse en un lugar ya ocupado", dijo una dama, usuaria de este servicio.

Agregó que los lancheros toman una actitud grosera cuando se les hace la observación añadiendo que ellos solo respetan instrucciones de los encargados.

"Me baje y le comente al señor q estaba poniendo el gel antibacterial y me dijo ¡no señora no se esta rebasando el cupo tengo permitido 25 personas por lancha. Le dije si pero la lancha tiene capacidad para 20 personas y esas 5 demas se sientan con alguien mas y ¿dónde esta la sana distancia entonces? Y me dijo pues como guste", dijo la afectada.

Es preciso recordar que el pasado fin de semana también se dio a conocer que esté servicio fue suspendido;sin embargo, se activaron los urbanos de Coatzacoalcos hacia Villa Allende mismos que se saturaron de personas y a quiénes no les pidió sana distancia ni mucho menos se les exigió cubre bocas y tampoco se lee dio gel antibacterial.

Este panorama solo deja entrever algunas de las razones por las que Coatzacoalcos sigue ocupando el segundo lugar en el estado con casos positivos de Covid-19 .