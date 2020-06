Transitorios denuncian extorsión y cantina dentro de Cangrejera

Como si no les bastara a los trabajadores petroleros transitorios, no tener trabajo en los Complejos Petroquímicos, todavía los funcionarios de Ramón Hernández Toledo, los extorsionan pidiéndoles dinero para que los contraten, no sin antes hacer las famosas faenas, donde hace poco uno de ellos murió, entre sus actividades impuestas está el barrer, pintar, limpiar patios, las casas, departamentos de las amantes en turnos y pasearles hasta sus perros.

El Secretario de Trabajo, Javier Jiménez, Ajustes, Miguel Morales, este par de funcionarios de la sección 11, donde manda todavía Ramón Hernández Toledo, permiten la corrupción y negocios turbios de venta de bebidas embriagantes dentro del Complejos de Cangrejera, uno de los trabajadores de planta y funcionario por tres años de nombre Rafael Demir Hernández Carrasco, es quien opera todas estas irregularidades y de paso cada mes, cita a un determinado número de trabajadores transitorios, en conocida agencia de autos, para que ahí se cooperen para que le pague la letra de su carrito Spark color gris oscuro que rola, además de reunir dinero cada determinado tiempo para comprarle las cuatro llantas nuevas de para su carro.

Demir Hernández Carrasco, maneja todos los negocios turbios que según se hacen dentro de Cangrejera, durante las semanas buenas y las que ellos llaman muertas, toda la vuelta la tienen bien coordinada con la venta de licor, cervezas, dentro de las áreas de trabajo; después de las 5 de la tarde, esta persona activa la cantina y hasta se da el lujo de fiar, cobrar en las catorcenas.

Estos pájaro de cuentas meten las bebidas embriagantes según las versiones de los trabajadores de la siguiente manera; personal a cargo del funcionario meten algunas cerveza en sus mochilas y otros las introducen en nevera de la marca Coleman, dos livianas de unicel que siempre las lleva Hernández Carrasco en la cajuela de sus automóvil, las ´Chelas´ bien frías se venden como agua, por supuesto todo con la complicidad de los vigilantes de PEMEX, todas las neveras son colocadas en el taller de mamparas ubicado dentro de las oficinas del sindicato y de ahí se distribuyen discretamente por todo el complejo; trabajadores transitorios piden a la empresa de Petróleos Mexicano y a su director Octavio Romero que investigue a fondo todas estas anomalías que se están realizando dentro del Complejo, para que se sancionen estos malos funcionarios de Ramón Hernández Toledo, quienes están rompiendo todas las normas y reglas estipuladas por la empresa.

En todos los Complejos se dan este tipo de extorciones con los trabajadores transitorios que durante años han tenido que aguantar que los estén saqueando de manera infame para poder obtener un contrato ganarse unos pesos para mantener a su familia, todas estas personas son olvidados en el organigrama de los líderes sindicales quienes ponen a sus mercenarios para saquearlos y robarles lo poco que ganan.

La madrugada de este domingo en el Hospital Comunitario el trabajador transitorio de la Terminal Marítima de Pajaritos Agapito García Jiménez, con una antigüedad de 18 años, nunca le dieron ayuda el sindicato de la sección 11 y mucho menos su planta a la que tenía derecho; para estos trabajadores no hay plazas, las que hay las siguen negociando y vendiendo; los vividores por un contrato que va desde los 3 a 5 mil pesos, esto tiene que pararlo Hernández Toledo o la propia empresa de PEMEX, estas personas no tienen ni para comer y con tal de tener trabajo y llevarles el sustento a sus familias tienen que endeudarse para pagarle las pretensiones económicas que piden los mercenarios de la sección 11.

El testimonio de corrupción y escándalo que denuncian y que por cuidar su integridad física de estos trabajadores transitorios que pertenecen a la sección 11, dejamos en anonimato sus nombres, esto que ellos documentaron es un secreto a voces de los miles de petroleros que trabajan en los complejos petroquímicos, quienes piden auxilio porque no aguantan y más en esta crisis las exigencias económicas que los funcionarios de Ramón Hernández Toledo y al Secretario General Jorge Tadeo, les solapan sus robos, extorsionar, provocando que algunos transitorios hayan sufrido derrame cerebral, por el estrés que son sometidos, por no tener dinero para pagarles para que les den contrato en PEMEX.

En la Terminal Marítima pasa lo mismo y ahí son señalados Carlos Zamora García, Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias, Alejandro Roque Bozada, quienes tienen el mismo método y cuota para darles contrato a los transitorios, todos estos turbios negocios dicen es del conocimiento de Ramón Estaraneta Jiménez, Super Intendente de ese Complejo.

La madrugada de este domingo en el Hospital Comunitario, el trabajador transitorio de la Terminal Marítima de Pajaritos Agapito García Jiménez, con una antigüedad de 18 años, ficha 784777, murió, nunca recibió ayuda de su sindicato sección 11 y jamás le dieron su planta a la que tenía derecho; para los transitorios no hay plazas, las que tienen las siguen negociando y vendiendo Diego Velázquez Vielma, el sobrino político de Carmen Hortensia del Rio Carrizosa, ´La dama de las Fichas´. Se espera que esta denuncia que hacen los transitorios no le dé carpetazo el director de PEMEX y si se haga una exhaustiva investigación en los Complejo, para que rompan el negocio de la cantina que tienen ahí adentro y sancione a los emprendedores funcionarios de Ramón Hernández Toledo.