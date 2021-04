Transitorio se crucifica frente a instalaciones de la Sección 11

Francisco Artiga Salomón, después de doce días de permanecer en huelga de hambre frente a las instalaciones del sindicato petrolero de la sección 11, tomó la decisión de instalarse imitar en uno de los postes de teléfonos de México la posición de crucifixión, asegurando que permanecerá ahí hasta que sea atendido o se canse.

Minutos antes del mediodía de ayer, Artiga Salomón, solicitó el apoyo de un pequeño grupo de trabajadores para imitar la representación de crucifixión de Jesús, con el fin de hacerle el llamado a los representantes sindicales de la agrupación petrolera a la que pertenece, ya que el manifestante solicita la jubilación del Secretario General de la sección 11, Jorge Tadeo Pérez y del líder sindical Ramón Hernández Toledo.

"Llevo doce días con la huelga de hambre, los primeros diez días consumía líquidos pero deje de ingerirlos y he comenzado a sentir algunos malestares, pero tome esta determinación para que me escuchen, se liberen las plazas, la jubilación de Tadeo y Ramón, mi basificación y la de algunos compañeros", comentó Francisco Artiga Salomón.

A decir del manifestante permanecerá en la posición de crucifixión hasta que sea atendido por los representantes del sindicato petrolero o hasta que su cuerpo deje de responderle, porque la lucha la realiza para ayudar a sus compañeros transitorios.

SECRETARIO PIDE A ARTIGA SALOMÓN QUE RECAPACITE

"Estoy abierto al dialogo si el compañero transitorio Artiga Salomón solicita que hablemos lo haré, aunque permanece afuera del sindicato no se ha logrado entablar otra platica, en mi opinión puedo decir que es un buen chico, pero se está dejando influenciar desaprovechando la oportunidad de contratación que se le otorgó antes que se declarará en huelga de hambre, no entiendo la postura del joven, hasta el momento considero que mi persona y la del señor Ramón, no le hemos causado daño", expresó Jorge Tadeo Pérez Secretario General de la Sección 11.

Añadiendo el entrevistado la basificación se debe de realizar en termino del derecho y él debe entender que hay un mecanizado de trabajadores transitorios, y no porque realice un acto incorrecto como es la huelga de hambre u otras cuestiones que pudieran prestarse para que se basifique, porque existen otros compañeros con mayor antigüedad, pero si a él le corresponde lo que pide de acuerdo al mecanizado se le proporciona, queremos que recapacite porque la postura que mantiene no es la correcta.

"Las puertas del sindicato están abierta para un dialogo que lo solicite de la forma correcta, solo pedimos se acerque, porque conoce cuál es la realidad que está viviendo Petróleos Mexicanos, se continúan realizando las gestiones correspondientes por parte del sindicato para que se logre la reactivación o liberación de las plazas", concluyó Tadeo Pérez, Secretario General de la sección 11.