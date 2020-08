Trabajan en riesgo dentro de la Terminal Pajaritos

Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa sin reponer las lanchas para el Departamento de Muelles y Amarres en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos (TASPP); los trabajadores cumplen bajo prácticas riesgosas, como una grúa al no contar con una embarcación que los acerque a los buques, además que, previamente, deben moverse 40 minutos en una camioneta para acercarse.

"Después de la tragedia que se hundió la embarcación (Pemex) 365 no hay embarcación, hay una que estaba en reparación que es la Pemex 1, un ferry, pero está fallando, nada más le sirve una máquina, entonces estuvo a punto de volcarse.... La gente no quiere subirse ahí, están pidiendo una unidad terrestre para dar la vuelta... en lo que dan la vuelta por el lado de Allende la cuadrilla se va a tardar 40 minutos... Es un área peligrosa donde se han presentados asaltos y atracos", indicó en anonimato uno de los trabajadores de la TASPP.

Para poder llegar a los muelles los empleados deben subirse a una camioneta tipo redilas, violando las disposiciones sanitarias; la unidad sale hacia la zona industrial para dirigirse al entronque que se ubica cerca del Complejo Petroquímico Morelos, para luego entrar hacia la zona de muelles de la TASPP.

"Suben 20 personas dependiendo la urgencia del trabajo... no quieren que se filtre a los medios, los tienen prácticamente amenazados... (Pemex 1) Se quedó completamente parada a media laguna y tuvo que ir un remolcador que Se Le conoce como trompito. Para remolcarlo a la orilla", indicó la fuente.

Una vez en el muelle los trabajadores deben subirse a la caja de una grúa que los acerca a los barcos, aunque esta práctica es peligrosa, pero ante la falta de una lancha deben hacerlo así, ya que para subir a las embarcaciones deben hacerlo por una escala real, es decir, escaleras ubicadas a los costados.

"Esto está súper prohibido en nuestros procedimientos, la única forma de subir al barco es por medio de la escala real, por seguridad no podemos subir al barco por ninguna otra manera... Pero como no tenemos transporte fluvial no hay forma de subir al barco por el otro lado y se les hizo más fácil arriesgar la vida de los trabajadores de esa manera", dijo.

a través de una camioneta que debe salir a hacia la carretera de la zona industrial, un trayecto solitario que los expone ante los asaltos.

El Departamento de Muelles y Amarres de la TASPP cuenta con 110 trabajadores.