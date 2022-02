Trabajadores electricistas a favor de la reforma eléctrica

El Consejo Regional de Delegados del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) se pronunció a favor de la reforma eléctrica promovida por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.



Durante una asamblea en la que estuvieron presentes tres líderes sindicales de estados vecinos y agremiados, el secretario general de la Sección 53 Benito Hernández Gutiérrez expuso sobre el colapso que podría sufrir la CFE en caso de no ser aprobada esta reforma.



"La reunión es para dar a conocer nuestra postura ante la reforma eléctrica que también estamos nosotros participando, interactuando con diferentes exposiciones. Yo creo que una de las partes que deben de saber que hemos tenido reuniones con diputados y han habido foros donde precisamente la evaluación que se ha hecho de acuerdo a las actividades la posibilidad de que la Comisión Federal de no aprobarse pueda tener un tipo de colapso", declaró.



Por su parte Superintendente de la CFE en Coatzacoalcos Canaan Guiot Garcés, indicó que todos los involucrados apoyan indiscutiblemente la importancia de la propuesta del mandatario federal que tiene como objetivo lograr que CFE genere por lo menos el 54 por ciento del consumo eléctrico nacional, dejando el 46 por ciento a la iniciativa privada y así proporcionar a los mexicanos energía eléctrica a bajo costo beneficiando a todos sin distinciones.



"De manera muy clara de exponer los beneficios y los motivos que motivan la reforma del 2021 que está en proceso de debate y aprobación en el congreso y que sobre todo no es ocultar información, la idea es transparentar la información, hacerla pública y que el ciudadano la conozca", expresó.



Durante su ponencia Guiot Garcés manifestó que de aprobarse la Reforma Eléctrica se tendrán grandes beneficios como tarifas justas, planeación del sistema eléctrico nacional, así como la modernización de la red y mejores servicios a la sociedad.



"Tarifas justas, hoy en día, la CFE, el gobierno y sobre todo la sociedad se sigue subsidiando gran parte de las tarifas eléctricas para compensar o contener este fenómeno, estas condiciones que hoy en día tienen como consecuencia el modelo de operación de la reforma del 2013, tener tarifas justas, obviamente tener una transición energética real, ordenada, que exista una planeación del sistema eléctrico nacional y no un exceso de capacitación como lo teníamos, sobre todo modernizar y dar una mejor atención al cliente", finalizó.