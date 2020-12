Trabajadores del SUEM demandarán a exfuncionarios de Minatitlán

Centenas de trabajadores del Sindicato Único de Empleados Municipales, acordaron demandar penalmente a ex funcionarios municipales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, por fraude en la omisión de pagos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Reunidos este martes en su sede sindical, y con la presencia de Imagen del Golfo, un grupo de trabajadores con su dirigente Andrés Santos Escandón, pronunciaron ese acuerdo gremial que involucra a 402 trabajadores sindicalizados en contra de exfuncionarios de la administración 2014-2017.

El dirigente sindical explicó que en el último año de ejercicio del anterior Ayuntamiento, a los trabajadores se les estuvo descontando las cuotas del IPE para garantizar su retiro en el momento oportuno, pero ese dinero, que asciende a unos 22 millones de pesos, no fue depositado al instituto, lo que traería consecuencias desfavorables en el retiro de esos trabajadores.

Por lo que se entiende, la demanda sería en contra del ex tesorero Harvey Mayorca Rueda; el ex director de recursos humanos, Hugo Amaya, y a un ex edil de la comisión de hacienda.