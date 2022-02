trabajadores_del_gobierno_de_acayucan_reciben_su_primera_quincena_

Varios de los trabajadores iniciaron labores desde enero, pero aceptaron el acuerdo de no cobrar las dos primeras quincenas, hasta este 15 de febrero, en que seria la primera en cobrar.

Esta situación se replicó en varios municipios, donde los de confianza cobraron su primera quincena, según alcaldes, por el retraso del ejecutivo del Estado en entregar las participaciones federales.

El viernes pasado el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jimenez informó que las participaciones de enero fueron dispersados ese mes y en este se estaban dando en tiempo y forma.

Las filas de los trabajadores municipales se vio este lunes en los pasillos del Palacio municipal, yendo hacia la tesorería donde se les cubría lo que fue su primera quincena. Algunos de ellos reclamaban que no aparecían en la lista de la nómina y no sabían que hacer, pues la titular de la tesorería no les daba razón.