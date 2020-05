Trabajadores de la zona industrial, libres del Covid-19

Las empresas que están ubicadas en la zona industrial de Coatzacoalcos, desde el mes de febrero se prepararon con las medidas preventivas para que sus trabajadores no se contagiaran del COVID-19; directivos de BETA, CLARIANT, IDESA, INNOPHOS, MEXICHEM, IQUISA, CELANECE, se pusieron de acuerdo en una plática por video conferencia para implementar medidas para blindar a su personal de esta terrible enfermedad.

Los industriales haciendo caso a las recomendaciones del Gobierno Federal, implementaron medidas preventivas para la contención del virus y de esta manera evitar la propagación en sus instalaciones; en las áreas comunes como el comedor, colocaron separadores para dividir y de esta manera los trabajadores guardaran su ´Sana Distancia´; todo esta adecuaciones se hicieron con anticipación, así como las compra de gel antimaterial, caretas, respirador N100, cubre boca, guantes, que les obsequiaron a sus empleados y personal de limpieza.

Las medidas de salud que aplicaron con anticipación empresas de la zona industrial es digno ejemplo que debieron seguir en los complejos petroleros, donde la propagación del virus esta a la alza entre los petroleros; para los directivos de BETA, CLARIANT, IDESA, INNOPHOS, MEXICHEM, IQUISA, CELANECE, lo primero fue resguardar la integridad y evitar el contagio del COVID-19 entre sus trabajador, por eso los protocolos se implementaron antes que llegara el punto crítico de la pandemia, solicitaron al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que efectuaran una evaluación y como medida preventiva se aplicaron vacunas y exámenes que dio como resultado poder determinar que personal se quedaba en sus actividades y quienes se fueron a resguardarse a casas. Entre ellos los que padecen diabetes. hipertensión y quienes tienen antecedente de cáncer y obesos.

Platicamos con un trabajador y esto fue lo que dijo; "Nuestra empresa si hizo caso al 100% , sobre el decreto presidencial que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hay que cumplir la ley y no estar por encima de ella; cada año al personal se le hacen análisis y de pendiendo de como sales les dan tratamiento, se tiene control de peso y dieta, programa de desparasitación, vacunas contra el tétano e influenza, checan niveles de azúcar, colesterol y diabetes, hipertensión, hay que estar en chequeo de tu médico familiar, aquí no se pueden hacer de la vista gorda con los trabajadores, más bien hay que estar pendiente de que no se enfermen porque para nosotros sería fatal, no somos tan grande como PEMEX, por eso tenemos que cuidarnos más y evitar demandas" indico la fuente.

Esta es la otra cara de la moneda y por eso es digno de resaltar a todas estas empresas que tuvieron a bien resguardar la salud y cuidar que no se enfermara su personal; los de la zona industrial saben que no se pueden dar el lujo que uno de los suyos contraiga ese virus porque eso representaría un descalabro financiero para su compañía, por eso implementaron los protocolos y dio como resultados cero contagio y muertes por COVID-19 ; pero que tal cruzando la calle, en los complejos de PEMEX, hay petroleros infectados y varios muertos, aunque argumente mil cosas la realidad es que los dejaron solos.