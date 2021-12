Trabajadores de CMAS paran labores por segundo día consecutivo

La Secretaria General de la agrupación Luz Cabrera Acosta, declaró que la querella no procede toda vez que las instalaciones de la Cmas se encuentran abiertas al público y las pipas continúan abasteciendo de agua a las colonias que carecen del recurso.

"Denuncia que yo creo que no procede, porque nos demanda por despojo, por motín, allanamiento, cosa que nunca se hizo, si ves no hay gente armada, no hay gente con palos, las oficinas para el público están abiertas, ahorita van a salir pipas para entregar agua en las colonias donde no las hay, se están haciendo cambio de guardia, todas más áreas operativas están funcionando"dijo.

Son más de 480 trabajadores sindicalizados que exigen el pago de sus prestaciones, pues aseguran que tras la minuta firmada por los directivos de la Cmas se pagaría en este mes de diciembre, sin embargo fue todo lo contrario.

La entrevistada indicó que sostendrán reuniones con representantes del Gobierno del Estado, toda vez que el director Jaime Martínez se ha negado a mantener un diálogo con los líderes sindicales.

SIN ACUERDO CON AUTORIDADES ESTATALES

Pese a la reunión sostenida con representantes del Gobierno del Estado la cual duró más de dos horas, no se llegó a un acuerdo con los líderes del Sindicato de Agua Potable por lo que seguirán con el paro de labores en la Cmas Coatzacoalcos.