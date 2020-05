Trabajadores Cangrejera piden investigar contrato leonino de Ferrosur

Trabajadores petroleros del Complejo Petroquímico de Cangrejera, hacen un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de energía Roció Nahle, al director de PEMEX Octavio Orozco, para haga una exhaustiva investigación sobre el contrato leonino del arrendamiento que tienen funcionarios de PEMEX, con la empresa FERROSUR.

Petroleros quienes están cansados de ver la corrupción que se sigue imperando en algunas áreas de Petróleos Mexicanos, para ser exactos en la Gerencia de Administración de Producción en el Complejo de Cangrejera, donde quienes están a cargo Ingeniero Rogelio Zavala del Ángel y la subgerente ingeniera Rosina Ugarte Castañeda, están haciendo su agosto en pleno mayo con un contrato de arrendamiento a la empresa FERROSUR de una locomotora, por la cual desembolsa PEMEX diariamente la cantidad 25 mil pesos y a la fecha llevan cobrado más 3 millones de pesos.

Ahí se puede ver en el cobertizo del patio de maniobras del Complejo Cangrejera como tienen arrumbada una de las dos locomotoras propiedad de PEMEX, la cual por conveniencia de algunos la siguen manteniendo desconchinflada, para continuar con el negocio de la renta, mientras que al director Octavio Romero, estos vivales le siguen dorando la píldora, por eso mejor debería hacer un recorrido al centro de trabajo para que estos negocios sucios no se den en sus propias narices.

La falta de mantenimiento e interés de los jefes de ese departamento es la principal causa de que esa máquina propiedad de PEMEX, siga tirada sin que a la fecha la quieran reparar; empleados mencionan que si quisieran componerla con un millón de pesos echan andar y dejarían de estar gastando diariamente la cantidad de 25 mil pesos, pero les queda claro que a sus jefes les conviene que esto no se haga, porque dejarían de ganar su moche; por eso lanzan un llamado a los directivos de Petróleos Mexicanos para que volteen a ver este asunto y paren la fuga de dinero que tienen en el complejo Cangrejera.

El mismo esquema tienen con las rentas de las ferro-tolvas que son ocupadas para cargar polietileno; las unidades que ingresa FERROSUR al complejo, no cumplen con los requisitos establecidos en el contrato que se firmó, por eso bien valdría la pena que revisaran está negociación que tienen unos cuantos en estos tiempos que se suponen es para ahorrar y austeridad, por eso, bien valdría la pena que se echaran un clavado, los de auditoria y escarbaran un poquito en este asunto de los , no solo en este complejo, sino en todos, ya que existen casos similares con diferentes empresas y seguramente encontraran, no solo un gato, si no varios en cerrados.

La empresa FERROSUR, como en los viejos tiempos sigue su negocio, claro que con la venia de algún directivo; los trabajadores a pesar que han hecho llegar varios reportes a las oficinas de la gerencia, para que autoricen la reparación de locomotora parada, estos no más le han dado largas y han hecho caso omiso, porque donde echen esa máquina a andar, se acaba el negocio de la renta.

Por otro lado petroleros de Cangrejera manifiestan también que a pesar de los contagios y la propagación del COVID-19 en su centro de trabajo, trabajadores con padecimientos de hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, obesidad, siguen realizando sus labores, aunque muchos podrían desde sus casa seguir trabajando en lo que dure esta contingencia; pero el Ingeniero Rogelio Zavala del Ángel y la ingeniera Rosina Ugarte Castañeda, han hecho caso omiso y en lugar de respetar las normas implementadas, siguen obligando al trabajador sindicalizado a continuar sus jornadas de doce horas diarias, durante seis días a la semana, exponiéndolos al contagio y a sus familias en sus hogares, mientras que el sindicato petrolero sigue solapando todas estas anomalías.