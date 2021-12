Tomarán ingenio Cuatotolapan cañeros Unidos por la esperanza

La asociación civil Cañeros Unidos por la Esperanza amenazó este martes con tomar las instalaciones del ingenio Cuatotolapan de Juan Díaz Covarrubias , ubicado en el municipio de Hueyapan de Ocampo, en reclamo por no haber sido tomadas en cuenta para el comité de producción y calidad cañera, que afecta directamente al productor y que no transparenta el manejo de los recursos generados por descuentos a los productores.

Juan Ariel Castro Pulido, presidente de la Asociación civil, acompañado de los miembros del comité directivo, comisariados ejidales y líderes productores, señaló que en un afán de desconocer a la organización a su cargo y ocultar el informe de gastos, el comité y la empresa dirigida Grupo Santos, solo reconoció como socios dentro del padrón a 180 de 435 miembros de la AC, tratando de demeritar la importancia de la organización y dejando sin argumento legal para estar dentro del comité.

Noticia Relacionada Inicia vacunación de refuerzo para adultos mayores; reportan mala organización

El líder cañero afirmó que la AC supera el diez por ciento de productores y producción de caña para estar dentro del comité y participar en la toma de decisiones que se efectúa en las reuniones.

Y es que el ingenio mediante el comité que la debieran integrar cuatro organizaciones más una representación patronal de la industria, toma decisiones sin el acuerdo de todos los productores que participan en el abastecimiento de caña. El ingenio solo reconoce a dos organizaciones tradicionales y deja fuera a los otros entre ellos el de Cañeros unidos por la esperanza, que tiene 435 miembros debidamente inscritos en el registro agrario nacional (RAN).

Para la AC la importancia de estar en el comité de producción y calidad cañera es conocer en qué se genera un gasto superior a los 60 millones de pesos que son descontados del pago por la producción.

Por citar un ejemplo, a la organización le son descontados más de un millón y medio de pesos para la reparación de caminos principales y secundarios que no se aplica pues esas vías están en malas condiciones y complica a los productores la salida de su producción.

Otro descuento va destinado a gastos de grupo de cosecha, que se ha incrementado la cuota por tonelada qué pasó de 50 a cien pesos, sin dar aviso previo a los afectados.

"El negocio de la caña es muy rentable pero por sus descuentos viene saliendo de control y los productores son los más afectados al tomar el comité decisiones sin considerar a todos, todo lo hacen con las organizaciones tradicionales. Pagamos Gasto de cosechas, Gasto de caminos, Gasto laboratorio Y otros descuentos que no sabemos a dónde van a parar y no sabemos porque no estamos en el comite" dijo el líder cañero.

Uno de los descuentos es el del seguro agrícola que, detalló, ahora que se inundaron alrededor de 600 hectáreas, no se hizo efectivo y el comité busca que el Gobierno pague, cuando debiera aplicarse el que surge de sus cuotas.

Otro gasto es el pago de 2 pesos por tonelada de caña a una química que se encarga de analizar la calidad de la caña, pago que por ciclo se eleva a 1 millón 600 mil pesos, al entregarse unas 800 mil toneladas, lo cual no lo gana un productor, dijeron.

Ante esta situación, este miércoles la organización tomará el ingenio a partir de las 8 de la mañana en que la factoría inicia la jornada.

Juan Ariel Castro Pulido pidió la intervención de las autoridades estatales, federales y legisladores para que se resuelva este conflicto que desde hace tres años inició y que en cada ciclo de zafra se ratifica en afectación de los productores.

"No estamos alejados del diálogo, queremos diálogo pero sigue la industria en esa postura, no nos queda más de hacer nuestra protesta y por eso vamos a tomar el ingenio este miércoles" afirmó.