Tomarán bodega de CFE; vecinos exigen reposición de aparatos

Vecinos de la colonia Rafael Hernández Ochoa amenazaron con bloquear el acceso a Comisión Federal de Electricidad (CFE) si la dependencia no les repone los electrónicos descompuestos a causa de la ruptura de dos postes y cables por una unidad de la misma empresa.

“Entendemos que los muchachos estaban cansados, porque estaban desde las 11 de la mañana, porque se fueron como a las 11 de la noche, bueno pero que vengan otros, porque son muchos, son muchos que no hacen nada y están repleto es una vergüenza que tengamos aquí cerca la subestación de la CFE y no manden a reparar, que pase un accidente y que no hagan nada”, expresó Zoila Cantú, vecina afectada de la calle Vicente Yáñez.

Si bien un representante de la CFE les indicó que deberán acudir al Departamento Jurídico para el reembolso de los daños ocasionados en sus electrodomésticos, de no tener una respuesta bloquearán el acceso a la bodega que la dependencia tiene instalada a unas cuadras, sobre la calle Lope de Aguirre.

“¿Quién se va a hacer responsable de todo lo que se quemó?.. Lo que nosotros vamos a hacer para presionar vamos tapar allá en su entrada, no van a entrar ni a salir, vamos a juntar más gente y si no nos hacen caso tapamos la entrada principal”, enfatizó Zoila Cantú.

Debido a esto la calle Vicente Yáñez fue cerrada por los mismos vecinos para evitar el paso de vehículos, en especial de unidades pesadas, por lo que algunas entran en doble sentido por Cristóbal Colón o dan la vuelta en Palmas, de la colonia Rancho Alegre II.

Los daños afectaron al menos 20 casas de esta colonia, donde trabajadores de la CFE restituyeron dos postes, aunque los vecinos piden elevar más los cables de éstos, pues se encuentran cerca de sus techos.