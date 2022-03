Toman clases presenciales sin luz en kínder Quetzalcóatl

Padres de familia y maestras del kínder Quetzalcóatl, en la colonia Fovissste 2, se encuentran en una situación compleja ante la falta de luz y varios detalles de infraestructura, sin embargo, deben cumplir con las clases presenciales ante el inicio de la temporada de estiaje y en pleno semáforo epidemiológico rojo.

"No se le ha dado el apoyo físico a la escuela que es Federal, hemos tocado puerta durante muchos años, porque tenemos un dictamen de que la barda ya no sirve, la estructura está dañada, el impermeabilizante se dañó, los baños están deteriorados, se requiere de mucho mantenimiento, los padres hacen una cooperación, pero no es suficiente, debemos más de 200 mil pesos de agua, que cómo pagamos eso... nos robaron el transformador hace cinco meses y un transformador cotizando no sale en 148 mil pesos, muchos de los padres se quedaron sin trabajo por la pandemia", señaló Francisco Andrade Cruz, tesorero de la asociación de padres de familia.