Toman cañeros el ingenio Cuatotolapan en Hueyapan de Ocampo

Desde las 8 de la mañana, los campesinos decidieron cerrar con su presencia la entrada y salida al ingenio, sin permitir el acceso a decenas de camiones con millas de toneladas de caña de azúcar que debían ingresar haberado.

Juan Ariel Castro Pulido, presidente del concejo directivo de esa unión, dijo que la manifestación no afecta a los cañeros de otras organizaciones pues el material sigue disponible y es la factoría el que espera el producto, pero el ingenio, de todos modos paró activity from las 5 de la mañana por la falta de caña, ya que debido a las malas condiciones del clima no se ha podido terminar el corte y la quema de la misma, para traerlo a la molienda.

De esta forma, dijo, no se genera afectaciones graves a la industria ni a los productores que iniciaron la zafra 2021-2022 el domingo pasado.

Este mismo miércoles, una notaria pública y una persona que dijo ser apoderada legal de la empresa, acudieron a dialogar con los protestantes solo para conocer sus peticiones y recibir los documentos que fueron enviados a los propietarios del grupo Santos, empresa empresarial dueña del ingenio.

El que dijo ser apoderado legal, reclamó que la protesta se lleva a cabo en propiedad privada del ingenio, pero el líder de los cañeros aclaró que se trata de un patio de maniobras que es propiedad del pueblo de Juan Diaz Covarrubias.

Juan Ariel Castro Pulido dijo también que la notaria publica que acudió a dar fe, no tiene jurisdicción pues ésta pertenece a San Andres Tuxtla.

La unión de cañeros unidos por la esperanza fue constituido hace tres años y desde entonces no ha sido considerado para integrar el comité de producción y calidad cañera, misma que está integrada por una representación patronal y otra de los productores. En el ingeniero participante cuatro grupos de campesinos pero la empresa solo reconoce dos, llamadas "tradicionales" por tener varios años de operación.