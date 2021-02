Todos por Felipe, fotógrafo porteño requiere donaciones sobrevivir tras accidente

A través de redes sociales familiares del joven de Coatzacoalcos Felipe Esquivel iniciaron una campaña de ayuda para cubrir sus gastos médicos luego de un accidente en patineta.

Felipe se encuentra hospitalizado en la ciudad de México, donde lucha por su vida desde el pasado jueves 4 de febrero.

El joven fotógrafo de skate sufrió un accidente sobre la avenida Cuauhtémoc de la alcaldía Benito Juárez.

Viajaba en una camioneta con otros amigos, decidió patinar al lado del vehículo, cuando vino el percance que lo mantiene sedado por traumas en todo el cuerpo, presentó sangrado interno y daños en sus órganos, así como fractura de tórax, pelvis y cráneo.

"Seguramente la camioneta como que volanteó a otro lado, y en ese momento de no sé como librarlo ese hoyo, y en eso desapareció, es lo que cuentan sus amigos, ni ellos vieron lo que paso, entonces Felipe al desaparecer ellos se estacionan 30 metros adelante porque era donde pudieron parar, se bajan y Felipe está en el suelo inconsciente, ni siquiera las personas presentes pudieron saber qué fue lo que le paso exactamente si lo atropello alguien, si se pegó con algo, ni nosotros sabíamos, han sido varios días de incertidumbre ni nosotros, los médicos nos dijeron que lo más lógico para una fractura de pelvis es que se haya estampado con algo de concreto y primero se haya estampado contra algo muy duro", dijo Xenia López, amiga de Felipe.

Felipe es de Coatzacoalcos y desde acá sus amigos han emprendido una campaña en redes sociales #Todosxfelipeesquivel para recaudar fondos y cubrir los gastos médicos en el Hospital ABC, gastos que ascienden casi al millón de pesos, pues Felipe esta intubado y se mantiene con vida gracias a aparatos médicos.

"Ciertamente es muy difícil ver a mis papás pues vendiendo sus cosas y tan frustrados, porque no hay mucho que se pueda hacer en esta situación, están muy desesperados aunque no lo parezca, es muy difícil pedirle ayuda a las demás personas, pero realmente solo queremos salvarle la vida a mi hermano, si no le van a negar el servicio médico y realmente necesita el servicio médico, porque si no, no va poder sobrevivir", comentó Keila Esquivel hermana del joven fotógrafo.

Los amigos de Felipe han puesto en rifa productos y servicios, incluso hasta una camioneta.

En Instagram abrieron una cuenta para el apoyo hacia Felipe donde hay una liga de pay pal y la cuenta de Santander 5579 0700 6408 9777.