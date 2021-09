TEV tiene estancado caso de Jesús Carranza: Ramón Díaz

En conferencia de prensa ofrecida en esta ciudad, el delegado nacional del PT sostuvo que se han aportado todas las pruebas necesarias para que el Tribunal resuelva la controversia judicial iniciada por la decisión del Organismo público local electoral de quitarle el triunfo comicial a Pasiano Rueda Canseco.

Como es el caso de Jesús Carranza, en el tribunal aun hay 14 casos impugnados donde lograron como partido, obtener el triunfo electoral del 6 de junio pasado, afirmó.

Dijo que en caso de que el TEV no anule la constancia de mayoría otorgada por el OPLE al candidato de Morena a la alcaldía de Jesús Carranza, José Alfredo Pacheco Peralta, se recurrirá a la sala regional del Tribunal federal electoral para que se reconozca el triunfo de su candidato,Pasiano Rueda Canseco... "Porque creemos que con actas en mano, actas originales, con fotografías de sabanas, con la resolución que tuvo el mismo órgano municipal, para darle el triunfo a Pasiano Rueda en el recuento del PREP, obviamente que respeten el triunfo del partido del trabajo en Jesús Carranza" expuso.

Dijo que el caso realmente está estancado y han caído en dilación.

"A lo mejor el Tribunal electoral estatal diga que no está estancado, que está en revisión, pero se han resuelto casi todos los municipios, pero falta Jesus Carranza y dos o tres más, hemos estado pidiendo, que a la brevedad, que no es nuestra jurisprudencia ni nuestra función pedirle a los tribunales que aceleren un proceso, lo que si es que entre mas pasa el tiempo, la ciudadania tiene más incertidumbre porque no hemos podido refrendar el triunfo en Jesús Carranza"

"Para la gente esto es una dilación, estas dilatando, nosotros en el tribunal estatal electoral, lo que manifestaron cuando fueron los alegatos es que entre la instancia del partido municipal y los argumentos que presentando en nuestra defensa, pues nosotros considerábamos que iban a resolver más fácilmente Jesus Carranza porque ya habíamos presentado todas las pruebas" añadió.