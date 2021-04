Testimonios de incendio: "estar ahí es como bailar con el diablo"

Uno de los bomberos en su día de descanso escribió: "La experiencia de nuestras vidas y no es para presumir es para agradecerles su grande apoyo y oraciones saber que mis hermanos estaban en una lucha intensa jamás dude en ir apoyar"

Añade, "se lo duro que es estar ahí la verdad es algo me nace hacer ayudar a los demás de corazón y sin recibir nada a cambio, la vida me ha tenido en la lona, pero he sabido levantar acá "andamos al millón" también amo ser brigadista y bombero es otra de mis pasiones amén al prójimo que el dinero y las cosas materias no lo son todo.

Finaliza, "es algo inexplicable, estar ahí, es bailar con el diablo, la radiación te calienta tu cuerpo acelera tus pulsaciones, tus nervios aumentan, tu cuerpo tiembla y en tu mente solo hay un objetivo seguir adelante, adrenalina pura saber que si lo logras salvas a muchos agradecido con Dios por darme la fuerza y las ganas muchas gracias a todos

Arriba la Refinería Lázaro Cárdenas Si señor

Finalmente, Petróleos Mexicanos informó que acabaron con el fuego en refinería a la 1 de la mañana, se mantendrá enfriamiento de las instalaciones siniestras para evitar que el fuego se active; lesionados durante conflagración se encuentran estables

VISITAS

En su visita a las instalaciones, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló que por seguridad fue sacada de operaciones la refinería "Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, donde ayer se registró un incendio.

La funcionaria federal señaló: "La refinería está fuera de operación, los ingenieros de Pemex, que son muy buenos, van a hacer el análisis de cómo está la infraestructura del tanque", dijo.

Agregó que estuvieron "revisando, sobre todo lo que nos interesaba es que se extinguiera el fuego por completo (...) no hay nadie lastimado, que eso es lo más importante".

Asimismo, Nahle García dijo que "lo que esté dañado se va a tener que recuperar, lo más importante son las vidas humanas y afortunadamente no hubo".

La secretaria de SE estuvo acompañada por el gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez.

DAÑOS 50 MILLONES DE DÓLARES.

Sr. Director Ing. Octavio Romero Oropeza esto lo estamos viviendo en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas del Rio en este momento hoy 07 de abril de 2021.

Resultado de la necedad del bloqueo de plazas y la falta de coberturas de las mismas, quitándole la oportunidad de trabajar a los compañeros transitorios compañeros de operación doblan turnos de 32 horas y falta de personal de mantenimiento.

Aunado a la falta de estrategia de mantenimiento y la negativa de la autorización de refacciones y pagos de tiempo extra e insalubre.

Estuvo en riesgo no solo la refinería sino parte de la ciudad, afortunadamente una vez más Dios estuvo de nuestra parte porque el viento soplo en contra de los demás tanques de almacenamiento, tenemos familiares y amigos trabajando y usted con su famosa política de ahorro, pero déjeme decirle que esa política de ahorro en esta ocasión le costara alrededor de 50 millones de dólares.

Sr. director usted es ingeniero agrónomo no sé qué hace en la industria como director de Pemex sino conoce la empresa y si tiene tantito criterio le pido a nombre de mis compañeros petroleros y sus familias y gente de Minatitlán su renuncia. porque no es la primera vez que sucede esto. mi correo jsaguirre@hotmail.com trabajador activo de petróleos mexicanos técnico "a" instrumentista.

LOS HEROES

Rocío Nahle en twitter: " El agradecimiento del @GobiernoMX hacia los trabajadores petroleros de @Pemex en la refinería de Minatitlán. Hicieron un trabajo en forma excepcional y con dedicación. También agradecemos al Gobernador de Veracruz @CuitlahuacGJ por el apoyo de protección civil."

ENCUENTRAN AL HÉROE DE MINATITLÁN.

Él es Dekar Israel Hernández Soto, el héroe de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán trabajador de la sección 10, presenta quemaduras en manos de segundo grado.

La intervención de Dekar, fue que el trabajador ingresó al área de donde estaba el incendio para cerrar la válvula de succión, para que el incendio no se hiciera más grande.

FUERON REBASADOS

Una vez más queda al descubierto la falta de renovación de equipo para combate de incendio dentro de la factoría de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Batallaron por falta de equipo, de equipo comprimido, hidrantes y unidades de combate, tuvieron que darles paso a unidades de otros sitios y de bomberos de Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dullce y Cosoleacaque entre otras unidades para atacar el siniestro, dentro de la refinería "General Lázaro Cárdenas" en Minatitlán.