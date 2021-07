Tecnológicos con cupo para 20 mil no inscritos en la UV

Los institutos tecnológicos del estado tienen capacidad para recibir hasta 20 mil alumnos que no resulten favorecidos en el proceso de admisión a la Universidad Veracruzana (UV), pues cuentan con carreras profesionales similares.

"Con la Universidad Veracruzana estamos colaborando muy bien, con el listado de jóvenes que lamentablemente no van a poder inscribirse, vuelvo a repetir, no hay rechazados, hay simplemente no inscritos, ya se les mandó correo a ellos para recordarles que tienen muchas otras opciones a lo largo y ancho del estado... la cifra va variar, la Universidad Veracruzana la dará a conocer, pero aproximadamente año tras año son alrededor de 20 mil que están en esa situación", dio a conocer Jorge Miguel Uscanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior.