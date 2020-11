Taxistas violadores manejan unidades clonadas: líder

Rosalino García Carrera, integrante de la Organización de Taxistas Independientes, lamentó las declaraciones emitidas por la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), respecto a las usuarias que sufrieron violación, por lo que descartó que esto ocurra en las diversas agrupaciones, pues se encuentran en regla o permisos de emplacamiento, y se trataría de unidades clonadas.

"Cuando alguien hace algo indebido denigran al gremio, hablan en general, no hablan de uno, hablan de todos y ensucian la imagen de todos los taxistas, eso es lo que no me agrada, yo conozco compañeros de muchos años, que pudiendo estar en casa siguen siendo útiles a la comunidad", externó vía telefónica.

-¿Entonces no conoce algún caso de éstos?, se le cuestionó a lo que respondió: "fíjate que no, pero los grupos organizados conocen a sus agremiados, ahí es como nos fortalecemos en ese sentido, porque nos conocemos, entre nosotros mismos sabemos qué ocurre".

-¿Cuál sería la recomendación que podrías darle a las mujeres para que se sientan seguras?, se le preguntó y dijo: "que estén seguras al subirse a un vehículo, que tengan la certeza (de que viajarán seguras en unidades oficiales)... ojalá que sí le pongan más atención al vehículo al que se suben (para saber el número de los taxis)".