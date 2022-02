Taxistas solicitan filtros de revisión en Nanchital e Ixhuatlán

"Necesitamos que los elementos de la policía implementen los rondines o lo que conocemos la aplicación de retenes de revisión, no solo del conductor, también deben de involucrar al pasajero, porque los atracos los están cometiendo los clientes, ya no es seguro evitar no otorgar el servicio fuera de la ciudad, porque dentro de esta localidad también se han cometido los atracos.

Agregando los taxistas, en algunas ocasiones se nos recomendaba efectuar el reporte a través de los equipos de radiocomunicaciones, pero no es seguro, aun asi están los robos al alza y para liberar las unidades los concesionarios deben de tener su guardadito para cubrir todos los gastos que se generen.