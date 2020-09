Taxistas llevan tres meses sin ´Créditos a la Palabra´; en breve llegarían pagos

Taxistas de varios municipios del sur y de Los Tuxtlas se manifestaron pacíficamente este viernes frente a las oficinas del Centro Integrador de Bienestar debido a que no reciben créditos de 25 mil pesos desde hace tres meses.

Fueron casi cien los choferes que se presentaron a la sede en Coatzacoalcos para exigir explicaciones, pues acusan que el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara no resuelve la situación para mil 400.

"(Están así) el 90% de los taxistas a nivel estatal. Somos alrededor cien personas, vino gente de Mina, de Nanchital, de Agua Dulce, de Las Choapas, porque no quisimos aglomerar... si no nos hacen caso vamos a tener que tomar otras medidas, se aclaró que la manifestación es pacífica... no nos dan una respuesta, muchos compañeros han venido y les dicen que tenemos que seguir esperando", mencionó Luis Enrique Cano Vázquez, integrante de Auténticos Taxistas de Coatzacoalcos.

Cano Vázquez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador voltear a ver al gremio taxista, pues desde junio en que se anunció la ampliación de ´Créditos a la palabra´ para ruleteros, tianguistas, meseros y camareros, no tienen respuesta, ya que han ido hasta en tres ocasiones a entregar documentos al Centro Integrador de Bienestar.

"El gremio está muy golpeado, muy lastimado, que de por sí antes de que empezara la pandemia teníamos una quiebra técnica por las bajas tarifas que hay en la zona sur de Veracruz y el Covid-19 nos vino a dar más ´en la torre´ (a afectarlos)... nos hemos censado tres veces y en esas tres veces nos han pedido requisitos", expresó.

La protesta pacífica se realizó a las 11:00 horas, en la que los taxistas se dijeron cansados de la situación, pues requieren los apoyos para pagar, en algunos casos, las letras adquiridas por sus unidades.

Por su parte el personal de Bienestar indicó que debido a cuestiones con los bancos y a los procesos de verificación y cotejo, la asignación de créditos se atrasó.

SE RESOLVERÁ

Será en los siguientes días cuando se entreguen los ´Créditos a la Palabra´ a mil 400 taxistas de la zona sur, aclaró el delegado regional de Programas Integrales de Desarrollo en la Región Coatzacoalcos, Edgar Julián Fonseca Morales, quien añadió que es la modalidad del pago lo que atrasó la entrega.

"La realidad es que todo programa requiere seriedad y responsabilidad, se trata de finanzas, de recursos que la Tesorería de la Federación tiene a bien entregar, por ese motivo ha pasado un tiempo, hasta el día de hoy Coatzacoalcos sólo ha recibido a ocho mil beneficiarios (de otras solicitudes)... este nuevo número de censados está próximo a recibir su crédito, solamente estamos viendo la modalidad", indicó Fonseca Morales.

De éstos ocho mil que accedieron antes de la pandemia por Covid-19, sólo 300 créditos fueron para taxistas, razón que motivó a ampliar a más sectores vulnerables como tianguistas, camareros y meseros a partir de junio de acuerdo a disposiciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Para ellos, al igual que los otros cuatro sectores la Federación tiene a bien el mecanismo por el cual va a implementar el pago y que en los próximos días ustedes escucharán que se atiende de manera oportuna... es casi seguro que los mil 400 taxistas lo van a recibir", dijo el delegado regional, quien se dijo respetuoso y comprensivo de los mecanismos de presión.