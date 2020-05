Taxistas de Cosoleacaque, buscan apoyo del gobierno para no endeudarse más

En busca de apoyos del gobierno durante esta contingencia sanitaria, ayer un importante número de ruleteros acudieron al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) número 8 a dejar sus papeles, con la esperanza de poder recibir alguna ayuda.

Aunque no tienen en claro si se trata de un préstamo o una pequeño ayuda, entre ellos mismos se corrió la voz que en el plantel educativo estaban recibiendo INE, CURP, comprobante de domicilio, licencia tipo A, en original y copia, mientras que del concesionario tenía que presentar CURP, tarjeta de circulación o aviso de reeplacamiento y folio de concesión.

Y es que la orden de las autoridades a resguardarse en casa ha desplomado el servicio de taxi desde hace un mes, sin embargo ellos siguen trabajando a pesar de poner su vida en riesgo, la mayoría de ellos hacen uso del cubrebocas y gel antibacterial.

"Nosotros nos llevamos 50, 100 o 150 a la casa, por eso salimos a trabajar y venimos a pedir ayuda, a investigar de que se trata porque si es para un préstamo y estar endrogados por tres cuatro años, a nosotros no nos conviene, de deudas ya estamos hasta el tope", dijo uno de los ruleteros mientras esperaba su turno.

"No sabemos muy bien de que se trata, algunos dicen que son mil pesos que te van a dar, que es por parte del gobierno federal, pero no sabemos bien, los que estamos buscando es ayuda porque esta contingencia ya lleva un mes y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así", comento otro de los taxistas.