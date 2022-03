taxistas_de_coatzacoalcos_alteran_tarifas_y_niegan_servicio_a_discapacitados

"No te quieren subir si te ven discapacitado y no solo a mí con mi bastón, pero sobre todo a quienes usan sillas de ruedas no les quieren dar el servicio, siendo selectivos, además de que luego te quieren cobrar más de lo que dice la tarifa", refirió el señor Mario Fernández.

Por su parte, el ciudadano Martín Gutiérrez mencionó que, en su caso, siempre le quieren cobrar de más y sobre todo por las noches, "Cuando pido una corrida a la colonia Constituyentes, me quieren cobrar 37 o 38 pesos y peor en la noche cuando se dejan pedir hasta 45 pesos, cuando antes eran 30 pesos, por lo que se me hace que están cometiendo un abuso" indicó.

El usuario Cristian Hernández, también aquejó el abuso en la alteración a la tarifa; "peor si quieres ir a las Gaviotas, ya que llegan a pedir de 150 a 160 pesos por una corrida a esa colonia, cuando antes eran 90 o 100 pesos, por lo que se tiene que hacer algo", agregó.

Para la señora Luz Portela, el problema es que no quieren dar el servicio; "El viernes 11 de marzo estaba en el centro, sobre Morelos y Juárez, le hice la parada a varios y no quisieron pararse, es más, lo tengo anotados, el 3910, 3927, 716, 4369 y 445, esos fueron los que no se pararon, por eso para que se meten a dar un servicio si no lo van a brindar, ya que se pasaban de largo cuando estaban vacíos", mencionó la inconforme.

Cuando se les cuestionó a todos los entrevistados si habían presentado su formal queja ante la Delegación de Transporte Público, mencionaron que no, que para qué, si nada les hacían, que perdían más tiempo y dinero al ir a las oficinas y luego volver para cuando hacen la confrontación.

TRANSPORTE PÚBLICO, SIN DENUNCIAS

Ramón Aurelio Morales González, titular de la Delegación de Transporte Público de esta ciudad, descartó recibir denuncia alguna sobre estas actitudes de los ruleteros, en cambio, los reportes más frecuentes son por objetos olvidados en las unidades.

"No se han recibido reportes por alteraciones de tarifas, ni en Villa Allende, donde se colocaron señalamientos para que la población las denuncie ante esta corporación para que se proceda conforme a derecho", refirió el funcionario vial.

Entre otras quejas que reciben, son del servicio urbano por circular con velocidad inmoderada o mala conducción de los operadores quienes no respetan las paradas.