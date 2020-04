Taxistas brindan corridas especiales a personal médico de Coatzacoalcos

Ante la discriminación que a diario sufre el personal de salud para trasladarse a hospitales y clínicas, 'Transportes y servicios de Coatzacoalcos', surge como una iniciativa de 25 taxistas para brindar corridas a precio preferencial a este sector de trabajadores e incluso para amas de casa que deseen que se les lleven sus compras al hogar.

"Nos vemos en la necesidad de llevar el sustento a nuestras familias y ¿cómo lo vamos a hacer? Ayudando también al pueblo de Coatzacoalcos, tenemos 25 unidades aproximadamente, estamos disponibles las 24 horas del día para darles el servicio a la ciudadanía durante la contingencia... a todo el personal que trabaja en las clínicas y hospitales se les está cobrando la módica cantidad de 10 pesos por persona ¿y por qué? Porque nosotros gastamos gasolina, aunque está barata", indicó Jorge Antonio Tebera Argüelles.

El ruletero añadió que los 10 pesos los cobran desde la colonia Centro hasta El Tesoro, Adolfo López Mateos y Coatzacoalcos, por lo que hasta otras zonas cobrarán únicamente el 50% de la tarifa vigente para el personal de salud.

"Nos damos cuenta a través del mismo usuario que nos platica diariamente: ´fíjate que yo le hice la parada ahí adelante, pero como ven vestido de blanco, con el uniforme de un hospital pues no me quiso levantar porque supuestamente lo voy a contagiar´, el contagio no viene solamente de una persona", comentó Juan Florente Sandoval, otro de los taxistas.

En cuanto al traslado de la despensa, los conductores mencionaron que se cobra el precio de la corrida a las amas de casa que así lo deseen.

A consecuencia del aislamiento masivo como parte de las acciones preventivas ante el Coronavirus, los servicios decayeron al 70%, por lo que los taxistas están en toda su disposición de realizar servicios que requieran traslado desde Coatzacoalcos a otro lugar.

Contactos telefónicos

921-123-83-16

921-118-70-68

921-127-78-62