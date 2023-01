Aumento en tarifa del transbordador en Coatzacoalcos tiene que ser validado por el cabildo

"El aumento en la tarifa del transbordador no será lesiva para los usuarios", afirmó el alcalde de Coatzacoalcos Amado Cruz Malpica, quien reconoció que el ajuste en los costos se realizará este año, pero hasta que sea validado por el cabildo.

Expuso que hasta el momento no se ha efectuado ningún aumento como especularon algunos medios de comunicación, por lo que pidió paciencia para examinar y terminar los procesos, pues aún están pendientes algunos trámites que están sujetos a revisión.

"Yo pediría paciencia, para que se examinara y se terminara el proceso, no se va a implementar ninguna tarifa, sin que la demos a conocer de manera previa, la idea es que este año tengamos un ajuste de tarifas, pero no van a ser lesivas para la gran mayoría y para los usuarios. Hasta este momento no se ha aplicado ningún aumento por una razón sencilla, hay algunos trámites que todavía están pendientes de validar las tarifas, son tarifas que están sujetas a revisión", expresó.

Dejó en claro que será un tema que afrontará el cabildo porteño, sin embargo, insistió que hasta el momento no habrá ningún aumento, hasta que se tenga la autorización de todas las autoridades involucradas para que validen el incremento, el cual dijo que debe ser sensato y equilibrado.

"Es un tema que tenemos que afrontar como cabildo, pero en este momento, no ha habido ningún aumento y no lo habrá hasta que el cabildo no recabe todas las autorizaciones de las autoridades involucradas y valide estos aumentos que deben ser sensatos y equilibrados, que de ninguna manera deben de vulnerar a la población que hace uso de estos instrumentos", comentó.

Y es que se dio a conocer que el caso de motocicletas la tarifa pasaría de los cinco a 10 pesos, mientras que en automóviles de 15 a 30 pesos, las camionetas de tres a cinco toneladas hasta 50 pesos, información que no ha sido confirmada por el gobierno municipal.

En promedio son alrededor de 2 mil 500 personas que usan diariamente en este medio de transporte, para trasladarse hacia Villa Allende o Coatzacoalcos.