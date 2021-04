Tania Cruz pide a adversarios no caer en la guerra sucia

La Alianza PRI-PAN-PRD sólo se da ´golpes de pecho´ con el tema de la reelección, señaló Tania Cruz Santos, candidata por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Diputación Federal por el Distrito XI, al hacer un llamado a sus adversarios a no caer en la guerra sucia, sino hacer una campaña de propuestas.

"El llamado que hicimos desde los primeros minutos de esta contienda electoral es al respeto, a la contienda limpia que es lo más importante, por respeto a los ciudadanos, hablando de lo que hemos hecho, hablando del trabajo, sin descalificar, las descalificaciones personales no tienen cabida en esta contienda", señaló Cruz Santos en compañía de su suplente Margarita Santopietro Peralta; y su coordinador Edgard Rosas Linaldi.

La candidata por Morena recalcó que además de la economía y la seguridad, una de sus principales propuestas es la de la recuperar soberanía energética para consolidar las inversiones en este rubro que ya se hacen en la zona sur del estado, y que sigue como pendiente en la agenda legislativa a pesar de las 24 reformas constitucionales y 515 dictámenes.

Tania Cruz también pidió neutralidad al Instituto Nacional Electoral (INE), pues pareciera que sus consejeros tienen consigna contra Morena, mientras que pidió a sus adversarios que no usen como bandera el tema de la reelección al ser ésta una reforma que aprobaron en anteriores legislaturas.

"La reelección no es automática, vamos a un proceso equitativo, esta reforma que se hizo al Artículo 59 constitucional no fuimos ni siquiera nosotros quienes la aprobamos, fue desde el 2014 justamente fueron esos partidos que hoy no les parece el tema de la elección consecutiva, se están dando golpes de pecho, y dicen que porqué, pero ellos hicieron esa reforma, simplemente no creyeron que en Morena íbamos arrasar en 2018 y que fuéramos la mayoría de nosotros a la elección consecutiva", puntualizó.