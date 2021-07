SUTEC invita a participar en donación de celulares usados para estudiantes

Itzel Galicia integrante del comité social del SUTEC indicó que está iniciativa arrancará el próximo 2 de agosto donde la población podrá llevar los equipos al centro de acopio ubicado en la Cámara Nacional de Comercio y en Plaza Forum.

"Los padres de familia no cuentan con estos dispositivos para poder comunicarse con la maestra, no puede haber intercambio de tareas, situación que dificultaba la interacción de los padres de familia y docentes, por lo tanto vamos a realizar esta campaña para que el público en general done los dispositivos que ya no usan o que se les dañaron y ya no le dieron nueva vida", comentó.

Explicó que los técnicos agremiados del SUTEC serán los encargados de reparar los dispositivos móviles y contribuiran a conseguir las refacciones a un menor precio.

" Hacemos un llamado al gobierno municipal para que nos apoye con este proyecto que es de gran beneficio para la ciudadanía", indicó.

Así mismo detalló que los equipos telefónicos deben ser de gama media que cuente con conexión a internet y cámara para que los estudiantes puedan tomar sus clases en el nuevo ciclo escolar.

Por su parte Alejandro Rendón señaló que la población también puede donar útiles escolares como libretas, lapiceros, colores y demás.

Es preciso mencionar que está campaña se llevará a cabo todo el mes de agosto .