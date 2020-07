Suspenden actividades del Club Rotario en Coatzacoalcos

La pandemia por Coronavirus afectó las actividades del Club Rotario en Coatzacoalcos, por lo que algunas fueron reprogramadas para finales de año como manera preventiva, en especial aquellas campañas como ´Enchúlame la Silla´ y la detección de cáncer de mama.

"Por la pandemia (´Enchúlame la Silla´ estaba) programado para unos meses antes, pero lo corrimos precisamente porque necesariamente tiene que ser físico y lo programamos para noviembre... tenemos muchas solicitudes de la sociedad para arreglar las sillas y se les ha agravado más porque necesitan que se les empiece a reparar por la cuestión económica... son al menos 10 o 15 personas", comentó Rodín Vicente Hernández, presidente del Club Rotario Coatzacoalcos.

Vicente Hernández indicó que es precisamente en campañas de salud en las que el Club Rotario se vio obligado a suspenderlas, ya que ello implica contacto con la gente y ante la cantidad de contagios por Covid-19 esto representa un alto riesgo.

"Tenemos muchas actividades de salud como son (campañas de) hepatitis C que teníamos programada en julio, pero no pudimos hacerlo porque no podemos tener contacto... también la aplicación del flúor, entonces nos estamos limitando a la siembra de árboles porque de cierta forma lo podemos hacer de forma aislada", explicó el presidente de la organización.

A raíz de esto el Club Rotario de Coatzacoalcos también modificó la frecuencia de sus actividades de donación, por lo cual esto implicó adaptarse a la ´Nueva Normalidad´ para hacer altruismo y de difusión de actividades, una de ellas son conferencias de prensa virtuales a través de la plataforma Zoom, tal como se realizó esta nota informativa.

"Hemos suspendido principalmente en salud... siempre participábamos nosotros en actividades como la detección del cáncer de mama... El Covid-19 no debe limitarnos (en ayudar)", puntualizó.