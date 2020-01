Supervisa López Obrador avances de Sembrando Vida en el sur de Veracruz

Durante su mensaje, el mandatario dijo que a pesar de las críticas este programa se ampliará a otros estados del país





La tarde de este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador llegó a Coatzacoalcos para reunirse en privado con facilitadores y técnicos sociales del programa Sembrando Vida, quienes cumplieron con la meta de incorporar 50 mil hectáreas rurales de los municipios de la zona sur de Veracruz.

En el evento, realizado en la Macro Plaza de la Expo Feria de Coatzacoalcos, se destacó que una de cada tres comunidades beneficiadas son indígenas, por lo que a través del programa se busca fortalecer el campo, reforestar y al mismo tiempo generar empleos que permitan evitar la migración.

“Queremos mantener el amor por la tierra, por el terruño, es mantener una forma de vida sana en las comunidades, en los pueblos, nosotros vamos a estar muy pendientes para que este programa salga airoso”, declaró.

Durante su mensaje, el mandatario dijo que a pesar de las críticas de sus “adversarios conservadores” este programa se ampliará a otros estados del país. Exhortó a los facilitadores y técnicos a continuar con esta labor.

“El conservador es corrupto, es irresponsable, eso está comprobado históricamente, esto me recuerda cuando íbamos a las marchas y se decía ‘el que no grite es charro’, y ahora ‘el que no se aplique, el que no trabaje, el que no sea responsable, es conservador’. Nada de mentir”.

Inversión para sembrando vida

Junto al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, López Obrador anunció que para el 2020 se invertirán 26 mil millones de pesos al programa Sembrando Vida.

Tan solo en 2019 se ejercieron 13 mil millones de pesos y se incorporaron a este programa 159 mil hectáreas; con el presupuesto que se invertirá del 2020 se podrán incorporar 159 mil 500 hectáreas para beneficiar a 70 mil sembradores.