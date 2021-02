Supera Coatzacoalcos los tres mil casos positivos de Coronavirus

Luego de dos días sin contagios de Coronavirus, Coatzacoalcos superó este miércoles los tres mil casos positivos, sin descender del cuarto lugar estatal, esto de acuerdo al último recuento de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).

"No esperen a que su salud se complique por los síntomas, no piense que con tener un tanque de oxígeno en casa van a estar bien o van a salvar la vida, eso no es así, debe tener vigilancia y atención médica para que no lleguen tardíamente al hospital, por esta situación es que el señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha reforzado el tema de las alertas preventivas por Covid-19, no queremos, familia veracruzana, que la entidad pase a un nivel crítico y aquí necesitamos que ustedes como población, por favor, hagan su parte", detalló Roberto Ramos Alor, titular de Sesver.

Al corte del 3 de febrero Coatzacoalcos llegó a los 3 mil 3 casos acumulados y confirmados como positivos desde el inicio de la pandemia de Covid-19 a la fecha, mientras que en decesos pasó a 592 personas que perdieron la batalla ante este virus.

Tan sólo el 1 y 2 de febrero la cifra se quedó en 2 mil 998 casos confirmados y 591 muertes, por lo que un día después se sumaron cinco contagios y un deceso por Coronavirus.

Coatzacoalcos es superado por Poza Rica de Hidalgo, que tiene 3 mil 320 casos y por Xalapa con 3 mil 805 contagios acumulados, municipios que ocupan el tercero y segundo sitio respectivamente, mientras que el puerto de Veracruz tiene hasta el momento 10 mil 696 personas con el Covid-19, así como mil 260 fallecidos.

"Es la vida de todos ustedes la que también está en riesgo; familia veracruzana sigamos trabajando en conjunto contra este letal virus", puntualizó Ramos Alor.