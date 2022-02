Sumará Cuitláhuac 2,400 mdp a pago de participaciones atrasadas a municipios

"Son mil 900 millones de pesos que ya los pagamos en los tres primeros años y que este año pagaremos más de 500 millones de pesos, pero de una manera programada, de eso que no dejaron cubrir los gobiernos corruptos anteriores, que originaron los gobiernos corruptos anteriores", señaló García Jiménez.

El gobernador aseguró que se ha pagado en tiempo y forma a los ayuntamientos, por lo que pidió paciencia a las nuevas autoridades entrantes que arrastran estos adeudos.

"A todos los municipios se les ha pagado, hay que tener paciencia, son alcalde que acaban de entrar, tienen un mes y 15 días, al gobierno no le va a ser sencillo, varios de ellos entraron con problemas en el sentido que la administración anterior no les dejó nada en orden, pero no es el caso de Coatzacoalcos, Coatzacoalcos es una gran ciudad, tiene otras problemáticas", explicó el ejecutivo estatal.

En el periodo de Duarte de Ochoa 16 municipios se quedaron sin recibir casi 358 millones de pesos del 2016 como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre ellos Coatzacoalcos y Acayucan.

Ante esa situación y otros adeudos como el Fondo Metropolitano, varios municipios interpusieron una controversia constitucional contra el Gobierno de Veracruz a finales del 2016, para solicitar las participaciones federales atrasadas; esta situación se extendió durante el bienio de Yunes Linares, por los que Coatzacoalcos pudo recuperar apenas cien millones de pesos.

"Cómo es posible que no litigaron con eso, que no denunciaron, que no hicieron un convenio para ir pagando poco a poco", señaló Cuitláhuac García en alusión al periodo de Yunes Linares.